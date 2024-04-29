صدور قرار بتكليف الدكتور عدوي مستشارًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون الخريجين

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قرارًا بتكليف الدكتور محمد أحمد على عدوي الأستاذ بقسم العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية التجارة؛ للعمل مستشارًا لرئيس الجامعة لشئون الخريجين، وريادة الأعمال والابتكار.

يذكر أن الدكتور محمد عدوي؛ يشغل حاليًا منصب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، ومدير مركز دراسات المستقبل بالجامعة، وعضو لجنة ترقيات أساتذة العلوم السياسية في المجلس الأعلى للجامعات، وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية فى المجلس الأعلى للثقافة، وشغل منصب رئيس قسم العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية التجارة.

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الدكتور محمد العدوى

كما تم اختيار الدكتور محمد العدوى عضوًا فى لجنة الخطة الاستراتيجية لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض، وعضوًا في لجنة التطوير والجودة بجامعة الملك سعود بالرياض، وله الكثير من الكتب، والأبحاث المنشورة داخل مصر، والوطن العربي حول السياسات التنموية في الكثير من المجالات.

جائزة مصر للتميز الحكومى

في سياق آخر ثمن الدكتور أحمد المنشاوى ما حققته الجامعة فى تميز الأداء، ونجاحها فى حصد عدد من المراكز المتقدمة بين أفضل عشر مراكز على مستوى الجمهورية في حفل جائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثالثة، المنعقدة في مارس ٢٠٢٣.

تطبيق معايير الحوكمة

وأكد رئيس جامعة أسيوط، إن حفل التميز يأتي في إطار الجهود المستمرة المبذولة من قبل الدولة؛ لمواصلة عملية الإصلاح الشاملة والمستدامة التي تستهدف تطبيق معايير الحوكمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالجامعة، وتحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري، وتشجيع أفكارهم الإبداعية، وتمكينهم من تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع.

وتوجه الدكتور أحمد المنشاوى، بالتهنئة للفائزين بجوائز جامعة أسيوط للجودة والتميز، شاكرا جهودهم للوصول إلى جهاز إداري كفء ومتميز، متمنيآ للجميع التوفيق والنجاح.

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