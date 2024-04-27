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أخبار مصر

52 % من الشباب في 9 دول يحملون مسؤولية مكافحــة تغيـر المنـاخ للمؤسسات البيئية

التغير المناخي،فيتو
التغير المناخي،فيتو

قام المركز العربي ومجلس الشباب العربي للتغير المناخي بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات بإجراء استطلاع لرأي الشباب العربي في 9 دول عربية، هي: مصر، والأردن، والسودان، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، والمغرب، وعُمان، وذلك على حجم عينة بلغ 3780 شخصا بالغا.

وذلك  بهدف التعرف على مدى استعدادهم لشغل الوظائف الخضراء في المستقبل، وقد أعبر 52% من الشباب في 9 دول عربية عن أن مســؤولية مكافحة تغيـر المناخ تقــع علــى عاتــق المؤسسات البيئية، تليهــا الحكومــات الوطنيــة بنســبة (45%)، ثـم المنظمـات العالميـة والإقليمية (43%)،  أمــا المســؤولية الشــخصية فــي مكافحــة التغُّيُر المناخي فقــد اســتحوذت علــى نســبة 31%.

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