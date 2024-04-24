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منوعات

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

الأسماك، فيتو
الأسماك، فيتو

كشفت دراسة جديدة، أجرتها جامعة أديلايد على تجمعات الأسماك في المياه الضحلة على الشعاب المرجانية الصخرية في جنوب شرق أستراليا، أن الأسماك تنتقل عبر النظم البيئية الأسترالية كيرقات تتحرك مع تيار شرق أستراليا.

غزو الأسماك الإستوائية لمياه أستراليا 

 وقال كبير الباحثين في الدراسة، إيفان ناجلكيركين: «هذه اليرقات لا تعيش عادة في مياه المحيط الأسترالية الأكثر برودة، لكن ارتفاع درجة حرارة تيار شرق أستراليا يحافظ على دفء الأسماك الصغيرة ويزيد من احتمال بقائها على قيد الحياة». 

وحذر الباحثون من أن الأسماك الاستوائية لا تؤثر على النظام البيئي في الوقت الحالي لأنها لا تنمو إلى أقصى حجم لها، ولكن يمكن أن تنمو في المستقبل.

وقال الباحث المشارك ديفيد بوث من جامعة سيدني للتكنولوجيا:  في ظل زيادة ارتفاع درجة حرارة المحيطات في المستقبل، ستنمو هذه الأسماك الاستوائية في النهاية إلى حجمها الكامل، وستبدأ وجباتها الغذائية في التداخل أكثر فأكثر مع تلك الموجودة في الأسماك المعتدلة. 

ويقول ناجلكيركين إن تغيرات مماثلة في درجة حرارة المياه شوهدت أيضا في جنوب غرب أستراليا وخارجها. 
 

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