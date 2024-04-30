الثلاثاء 30 أبريل 2024
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اقتصاد

تقرير يرصد توقعات بتزايد الإقبال على خدمات التوقيع الإلكتروني خلال الخمس سنوات المقبلة

التوقيع الإلكتروني،
التوقيع الإلكتروني، فيتو

كشف تقرير تحليلى حديث لسوق خدمات التوقيع الإلكتروني خلال العام الجاري 2024، وأكثر القطاعات احتياجا للخدمة، أن الإقبال على الخدمة سيرتفع بشكل  كبير في السنوات الخمس المقبلة حيث أوضح التقرير أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تزايدًا مستمرًا في عدد الشهادات المُصدرة من حوالي 8000 بنهاية عام 2020 إلى 55 ألف شهادة بنهاية عام 2021، بالإضافة إلى أكثر من 130 الف شهادة تم إصدارها خلال عام 2022، كما زاد حجم معاملات التوقيع الإلكتروني، من حوالي 3 مليون بنهاية عام 2020 إلى أكثر من 153 مليون معاملة بنهاية 2021، ثم تخطت 375 مليون بنهاية 2022، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.  

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خدمات التوقيع الإلكتروني 

أوضح التقرير أن كافة القطاعات أصبحت في احتياج شديد خدمات التوقيع الإلكتروني، ويأتي القطاع المصرفي على رأس تلك القطاع، إذ تساعد الخدمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للشمول المالي، ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فأن هناك تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت معدل نمو بلغ 147%، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن، ما يعنى أن القطاع المصرفي المصري يمضي بخطى ثابتة فى استراتيجية الشمول المالي بالتزامن مع نشر خدمات التوقيع الإليكتروني.  

وأوضح التقرير الذى أعده خبراء في التوقيع الإلكتروني، أن السوق العقاري شهد نموا ملحوظا بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، لذلك أصبح هذا القطاع لديه الفرصة للاستفادة الكبيرة من خدمات التوقيع الإلكتروني، حيث يساعد استخدام التوقيع الإلكتروني في تحسين كفاءة وسهولة إجراء المعاملات أو الاتفاقيات في السوق العقاري، في ظل توقعات عالمية بنمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار عام 2023 إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2023- 2028)، مدفوعا بطلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسة في مصر، وخاصة القاهرة.

وفي ظل جهود الدولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، أكد خبراء التوقيع الإلكتروني  على أهمية نشر الخدمة في القطاع الاستثماري في ظل ما تتمتع به مصر من مزايا استثمارية كبيرة حيث تمتلك مصر ثاني أكبر عائد استثماري في العالم وهو ما يؤكد أهمية السوق المصري كأحد أهم المقاصد الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعد مصر هي الملاذ الآمن للاستثمار الأجنبي الذي يبحث عن فرص استثمار بديلة في الأسواق الناشئة.

وأكد الخبراء، أهمية توفير خدمات التوقيع الإلكتروني قطاع الرعاية الصحية، بعد ان مضت الحكومة في تنفيذ برنامج طموح لإصلاح نظام الرعاية الصحية القومي، إلى جانب قطاع الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والتعليم، والزراعة، وقطاع النقل واللوجيستيات في ظل تمتع مصر بموقع جغرافي فريد من نوعه جنبًا إلى جنب مع قاعدة واسعة وعريضة من البنية التحتية. 

كشفت التقرير أن قطاع تجارة التجزئة، الذى من المتوقع أن يشهد نموا غير مسبوق فى السنوات القادمة، وقطاع المنسوجات كون مصر تُعد موطنًا لصناعة المنسوجات، وقطاع السياحة الذى يعد من بين الصناعات الأكثر تنوعًا وحيوية، وأخيرا  قطاع الخدمات المالية أحد أقدم وأعرق القطاعات وأكثرها ثباتًا في الشرق الأوسط حيث اكد المهندس محمود أحمد، نائب رئيس فيكسد مصر لشؤون لخدمات التوقيع الإلكتروني، أن الخدمة من أهم محفزات تسريع التحول الرقمي في مصر، فمن خلالها يتم تقديم خدمات متنوعة للشركات والأفراد بما يسهم في توسيع قاعدة استخدام تلك التقنية ورفع كفاءة العمل الإداري وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر ويضيف إلى المزايا التنافسية لمصر.

مزايا التوقيع الإلكتروني 

التوقيع الإلكتروني أداة جديدة لتشجيع الصادرات المصرية بالموانئ

التوقيع الالكترونى أداة جديدة لدعم وتنمية الموانئ البحرية

أوضح أن مزايا التوقيع الإلكتروني تتلخص فى توفير الوقت والمجهود وسهولة الاستخدام والتطبيق للأغراض الشخصية والتجارية والإدارية بحيث لا يمكن تزويره ولا يمكن التنصل منه، ويتمتع بأقصى درجات الحماية والأمان والحجية القانونية، بالإضافة إلى ضمان الخصوصية والتحقق من هوية صاحب التوقيع.

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التوقيع التوقيع الالكتروني خدمات التوقيع الإلكتروني الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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