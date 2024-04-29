دقت ساعة العمل داخل المنتخب الأولمبي.. ميكالي يحدد موعد معسكر يونيو.. وديتان أمام الأرجنتين.. والاستعداد للتانجو في العاصمة الإدارية 

المنتخب الأولمبي، يواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، جهوده المكثفة للتحضير لمعسكر الفريق في شهر يونيو المقبل، والذي يُعدّ المعسكر قبل الأخير قبل خوض منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

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موعد إنطلاق معسكر يونيو

واستقر البرازيلي روجيرو ميكالي على الاستفادة من قرار رابطة الأندية المحترفة، بالموافقة على إيقاف منافسات الدوري المصري الممتاز يوم 27 مايو المقبل، لمنح الفرصة للمنتخب الوطني الأول لبدء إستعداداته مبكرا لمواجهتي بوركينافاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وقرر ميكالي الاستفادة من قرار رابطة الأندية المحترفة، حيث إستقر على بدء معسكر المنتخب الأولمبي أحد يومي 28 أو 29 مايو، أي قبل موعد الأجندة الدولية بحوالي خمسة أيام، وهو ما يمنحه فرصة أفضل من أجل تجهيز اللاعبين وزيادة عنصر الانسجام بينهم، وتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية قبل خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق منافساتها يوم 24 يوليو المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.



المنتخب الأولمبي يستعد لأولمبياد باريس، فيتو

خوض وديتين أمام الأرجنتين

ووافق البرازيلي ميكالي المدير الفني لـمنتخب مصر الأولمبي، على خوض مباراتين وديتين أمام منتخب الأرجنتين الأولمبي على ملعب الأخير، خلال معسكر يونيو المقبل، من أجل الإحتكاك بأحد أقوى المدارس الكروية في أمريكا اللاتينية

وفضل ميكالي مواجهة المنتخب الأرجنتيني، في ظل عدم خوض المنتخب الأولمبي أي مباريات ودية مع منتخبات لاتينية في الفترة الماضية، فكان القرار حاسما بالإعتذار عن المشاركة في دورة تولون بفرنسا، بعدما وجد الجهاز الفني أنها لن تحقق فائدة فنية للفريق بنفس القدر الذي يحققه مواجهة المنتخب الأرجنتيني القوي في مباراتين وديتين على ملعبه ووسط جماهيره.

رفض العرض الياباني

ورفض ميكالي الموافقة على عرض المنتخب الياباني، خاصة أن تأهل الأخير لأولمبياد باريس ليس مضمونا، كما أن دورة تولون بفرنسا تغير نظامها وباتت أغلب المنتخبات المشاركة فيها بعيدة عن المنتخبات المشاركة في أولمبياد باريس، وبالتالي فإن المشاركة فيها لن تفيد المنتخب الأولمبي فنيا بالشكل الذي يريده الخواجة ميكالي، لذلك كان الاختيار الأفضل له هو مواجهة الأرجنتين بأجندة يونيو.

روجيرو ميكالي المدير الفني للمنخب الأولمبي، فيتو

ميكالي يترقب تحديد وصيف بطل أسيا

ويترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، مباراة نهائي بطولة أمم آسيا تحت 23 سنة المقامة حاليا في قطر، والمؤهلة لـأولمبياد باريس 2024، من أجل معرفة المنتخب الرابع الذي سينضم لمجموعة مصر في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

موعد مباراتي نصف نهائي كأس آسيا

وتقام مساء اليوم الإثنين مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي ستحدد المنتخبات المتأهلة للألعاب الأولمبية المقبلة عن القارة الأسيوية.

المباراة الأولى ستجمع منتخبي إندونيسيا أمام أوزبكستان، وتنطلق صافرتها في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الإثنين.

أما المباراة الثانية فستجمع منتخبي اليابان أمام العراق، وتنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين.

إستدعاء ثلاثة محترفين

استقر البرازيلي روجيرو ميكالي، على استدعاء ثلاثة لاعبين محترفين للانتظام في معسكر الفريق، المقرر انطلاقه أواخر مايو المقبل، استعدادا للمشاركة في معسكر يونيو المقبل.

واللاعبون الثلاثة هم: بلال مظهر لاعب لاعب باناثيناكوس اليوناني، ومصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وعمر فايد لاعب نوفي بازار الصربي.

العاصمة الإدارية تستضيف معسكر يونيو

وتستضيف المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة معسكر المنتخب الأولمبي، المقرر إنطلاقه أحد يومي 28 أو 29 مايو المقبل، ويستمر معسكر الفريق حتى موعد السفر إلى الأرجنتين لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الأرجنتيني بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس

ومن المقرر، أن يحدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي في إجتماعه المرتقب خلال الايام القليلة القادمة، كافة التفاصيل الخاصة بمعسكر يونيو، وتحديد موعد السفر إلى الأرجنتين وموعد المباراتين الوديتين أمام منتخب التانجو.

موعد إعلان قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر يونيو

ومن المتوقع أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي، قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، عقب إنتهاء مباريات الدوري الممتاز يوم 27 مايو، على أن تضم القائمة 23 لاعبا.

محمد صلاح قائد منتخب مصر، فيتو

قائمة المنتخب الأولمبي المبدئية لأولمبياد باريس

كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة المصري، أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، جهز القائمة المبدئية للفريق في أولمبياد باريس 2024، والتي سيتم إرسالها للفيفا يوم 24 مايو المقبل.

وتابع المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن القائمة المبدئية للمنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية، ستضم 35 لاعبا، أما القائمة النهائية فستضم 22 لاعبا فقط بينهم أربعة لاعبين إحتياطيين و18 لاعبا أساسيا.

محمد صلاح والشناوي في القائمة المبدئية

وأكد المصدر، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على رأس قائمة المنتخب الأولمبي المبدئية، التي سيتم إرسالها للفيفا يوم 24 مايو المقبل، كما ضمت القائمة محمد الشناوي حارس النادي الأهلي ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم وأحمد مصطفى زيزو

ومن المقرر، أن يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي، القائمة المبدئية للفريق في أولمبياد باريس في الصف الأول من شهر مايو المقبل.