مندوب المنتخب الأولمبي يحضر اجتماعات اللجنة المنظمة للأولمبياد ويعاين أماكن الإقامة والتدريب

المنتخب الأولمبي، انطلقت الاجتماعات التحضيرية للجنة المنظمة لمسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 والتي يشارك فيها منتخب مصر.

وحضر محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب اجتماعات اللجنة اليوم، ومن المقرر أن يقوم بزيارة مع مسئولى اللجنة لمعاينة أماكن الإقامة وملاعب التدريبات.

وتلعب مصر ضمن المجموعة الثالثة بجانب كل من: إسبانيا - ووصيف كأس آسيا 2024 تحت 23 عامًا، وجمهورية الدومينيكان.

جدول مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس

وتقام مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس على النحو التالى:

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الجولة الأولى: منتخب مصر يواجه الدومينيكان 24 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثانية: منتخب مصر يواجه وصيف آسيا 27 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثالثة: منتخب مصر يواجه إسبانيا 30 يوليو على ملعب بوردو.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات أولمبياد باريس 2024 يوم 24 يوليو إلى 10 أغسطس القادم موعد المباراة النهائية.

اجتماع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي

يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، اجتماعا، خلال الساعات القادمة، من أجل مناقشة ترتيبات معسكر الفريق المقبل، إلى جانب حسم الرد على العروض التي تلقاها المنتخب الأولمبي لمواجهة عدد من المنتخب اللاتينية والأوربية، خلال الأجندة الدولية للفيفا في يونيو المقبل.

وفضل البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بعد جلسة جمعته مع محمد بركات المشرف على الفريق، تأجيل اجتماعه مع معاونيه ودراسة العروض التي وصلت الفريق بشكل جيد، لاختيار أفضلها والأكثر فائدة فنية للفريق، خاصة أن هناك عرضا سابقا للمنتخب الأولمبي للمشاركة في دورة تولون بفرنسا بمشاركة 12 منتخبا من مختلف قارات العالم.

اليابان وأوكرانيا

وتلقى اتحاد الكرة المصري قبل إجازة عيد الفطر، خطابين رسميين من نظيريه الاتحادين الياباني والأوكراني، يطلبان فيهما خوض مباراة ودية أمام منتخب مصر الأولمبي خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر يونيو المقبل.

منتخب مصر الأولمبي، فيتو

الأرجنتين وباراجواي يطلبان مواجهة المنتخب الأولمبي

كما تلقى اتحاد الكرة المصري في وقت سابق، عرضين رسميين من إتحادي الأرجنتين وباراجواي، يطلبان خوض مباراتين وديتين أمام منتخب مصر الأولمبي خلال الأجندة الدولية بشهر يونيو المقبل، في إطارات استعداداتهما للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

موعد انطلاق أولمبياد باريس

بدأ العد التنازلي لمشاركة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، والتي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 25 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين.

مجموعة مصر في أولمبياد باريس

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات وصيف كأس أسيا واسبانيا والدومينيكان

ومؤخرا شارك المنتخب الأولمبي المصري في بطولة غرب آسيا الودية بالسعودية، في إطار استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ولم يقدم المنتخب الأولمبي المصري النتائج المرجوة خلال بطولة غرب آسيا، على الرغم من مشاركته في البطولة بقوامه الأساسي كاملا، وجاءت نتائجه مخيبة في مواجهة منتخبات أقل في مستواها كثيرا من المنتخبات التي سيواجهها في أولمبياد باريس، وهو ما ترك حالة من القلق لدى جماهير الكرة المصرية ومسئولي اتحاد الكرة، الذين كانوا يعولون على الجيل الحالي في المنتخب الأولمبي من أجل تحقيق أول ميدالية أولمبية في باريس.

المنتخب الأولمبي يخسر برونزية بطولة غرب آسيا

خسر منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب الشباب السعودي، بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين بمدينة الإحساء السعودية، لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث في بطولة غرب آسيا الودية.

وعلق روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على قرعة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.



وقال ميكالي: "القرعة جيدة ومتوازنة إلى حد كبير ولكن كرة القدم لا تعترف إلا بالعمل والجد والاجتهاد".



وأضاف "لذلك علينا مواصلة العمل والتركيز لأن الطريق نحو تحقيق الحلم دائمًا يكون صعبا وشائكا".