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رياضة

الدوري السعودي، الشباب يسيطر على جوائز أبريل

الشباب السعودي، فيتو
الشباب السعودي، فيتو

الدوري السعودي، أعلنت رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء اليوم الإثنين، عن الفائزين بجوائز شهر أبريل الجاري.

ونجح البرتغالي فيتور بيريرا مدرب الشباب، في حصد جائزة أفضل مدرب للشهر، بينما نال جائز أفضل لاعب، البلجيكي يانيك كاراسكو، نجم نادي الشباب.

واستمر حصد الشباب لجوائز الشهر، حيث تم اختيار مصعب الجوير كأفضل لاعب في الدوري خلال الشهر الحالي.

بينما كانت الجائزة الوحيدة التي فرط فيها الشباب، هي جائزة أفضل حارس، التي ذهبت للكولومبي ديفيد أوسبينا، حامي عرين نادي النصر.

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وكانت الرابطة أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد، للموسم الخامس على التوالي في مسابقة دوري روشن السعودي، على أن يتولى الاختيار فريقها الفني الذي يضم الخبراء الفنيين: تركي السلطان، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ومناف أبو شقير، وعبد الله العيسى.

عرض صيني لاستضافة السوبر السعودي 

تلقى اتحاد الكرة السعودي عرضا من الصين لاستضافة بطولة كأس السوبر السعودي 2025،  التي من المقرر أن تقام خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الإثنين، فإن هناك منافسة إماراتية قطرية على حقوق تنظيم البطولة السعودية، لكن العرض الصيني يتفوق على الثنائي، كما أن المسؤولين في اتحاد الكرة السعودي يرون أن يتم التغيير إلى منطقة أخرى بعيدًا عن دول الخليج، لتصل نحو أطراف أوسع على مستوى العالم من أجل تسويق تطور كرة القدم السعودية ومشروعها الجديد.

ووفقا للتقرير، فإنه تم ترجيح عرض الصين بسبب وجود نجوم عالميين في الفرق السعودية يحظون بشعبية كبيرة لديهم، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، ونيمار، لاعب الهلال، وكريم بنزيما مهاجم الاتحاد، وفيرمينو قائد الأهلي.

وحجز الهلال والنصر مقعديهما في بطولة السوبر المقبلة، بسبب النقاط المحققة في دوري روشن، فيما تبقت بطاقتا بطل كأس الملك ووصيفه.

وحسم "العالمي" مقعده، بعد فوزه على مضيفه الخليج، بهدف دون رد، يوم السبت، ضمن الجولة الـ29 من الدوري.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره نادي الهلال في المباراة المرتقبة لهم نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والمحدد لها يوم غد الثلاثاء.


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