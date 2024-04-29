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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 95 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني فريق محمد عباس حلمي، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 95، الصادر في 29 أبريل 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الطيران المدني، ومحافظة القاهرة، ومحافظة الإسكندرية.

- قرارات وزارة الطيران المدني، بشأن النظام الأساسى للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والشركة المصرية للمطارات.
- وقرار محافظة القاهرة بشأن موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالموافقة على اعتبار منطقة ألماظة بالكامل وشارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة – محافظة القاهرة منطقة إعادة تخطيط وتطوير، واعتماد تخطيط قطع الأراضى الفضاء وفق معلومات وشبكات المرافق والكائنة على شارع الزلزال عزبة الوالدة العمومى بحى حلوان كخدمات لصالح المحافظة.

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- وقرار محافظة الإسكندرية بالاستيلاء المؤقت بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات على قطعة الأرض الكائنة بشارع محمد نجيب- سيدى بشر والبالغ مساحتها 2754٫61 متر مربع والمستغلة من قبل نادى سيدى بشر الرياضى لصالح مديرية الشباب والرياضة، وذلك لحاجتها الماسة لهذا النادي، وعدم وجود بديل لاستيعاب النشاط الرياضى بالمنطقة، وحرصا على الصالح العام، لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية.

 

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