أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 92 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 92، الصادر في 24 أبريل 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الصحة، ووزارة البيئة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الوادي الجديد، ووزارة التجارة والصناعة.

-قرار وزارة الصحة والسكان رقم 121 لسنة 2024، بشأن المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في مراكز عمليات الدم.

-وقرار وزارة البيئة رقم 45 لسنة 2024، بشأن العمل بالآليات التظلم من تقدير قيمة التعويضات عن الأضرار البيئية الناجمة عن المخالفات المرتكبة من المنشآت والأفراد بالمخالفة لأحكام قـانون البيئـة، طبقًا للقرار الوزارى رقم 80 لسنة 2023. بإخطار ذوي الشأن بالتقدير المبدئي لقيمة التعويضات البيئية قبل عرضها على اللجنة العليا للتعويضات بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على أن يتضمن الإخطار المدة المقررة للتظلم والمبلغ المقدر وإيجازا عن الموضوع محـل الإخطـار والمخالفات المقدر عنها التعويض.

-وقرار وزارة التضامن الاجتماعي رقـم 181 لسنة 2024، بإضفاء صفة النفع العام على 3 مؤسسات أهلية بالمركزي والشرقية وقنا.

-وقرار محافظة الوادي الجديد 52 لسنة 2024، باعتماد المخططـات التفـصيلية لعـدد (۱۲) قريـة بالمحافظـة بمراكز (الخارجة - باريس - الداخلة - الفرافرة) طبقًا لموافقة رئيس مجلس الـوزراء.

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-وإعلان وزارة التجارة والصناعة قطاع المعالجات التجارية رقم 3 لسنة 2024، بشأن بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة (فرش العزل من الأتربة) ذات منشأ أو المصدرة من الصين.