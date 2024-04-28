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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 94 بجريدة الوقائع المصرية

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عمر مروان، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 94، الصادر في 28 أبريل 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الداخلية.
-قرارات وزارة العدل بنقل مقر انعقاد دائرة جنايات مركز الوقف ا لتابعة لمأمورية استئناف نجع حمادى، وإنشاء دائرتين جنايات الزقـازيق أول درجـة تتبعان محكمة استئناف المنصورة، وإنشاء مأمورية للشهر العقاري باسم مأمورية شـهر التجمـع العمرانـى الجديـد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيـق بـشمال القـاهرة.
-وقرارات وزارة السياحة والآثار بالتزم كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنـشطة البحريـة الكائنـة فـى محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية) بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخـضراء صـديقة البيئة.

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-وقرارات وزارة الداخلية بالأذن لـ 103 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالمصرية. ورد الجنسية المصرين لـ 12 مواطنًا.

 

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