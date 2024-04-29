غلق مجزر دواجن بالمنشية الجديدة في الإسكندرية لعدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية

قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بالإسكندرية حملة مكبرة مفاجئة بمنطقة المنشية الجديدة برفقة الأجهزة التنفيذية بالحى، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأسفرت الحملة عن غلق مجزر دواجن وذلك لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وكذا عدم التخلص البيئي الآمن للمخلفات وعدم الاهتمام بالنظافة داخل المجزر.

كما تلاحظ تراكم المخلفات بالمجزر مما يؤثر على صحة وسلامة العاملين داخل المجزر.

محافظ الإسكندرية

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وأكدت شعبان أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات تضر بالمواطنين وأنه ما زالت الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط وحرصا علي سلامة وصحة المواطنين.