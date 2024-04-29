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ملفات وحوارات

تفاصيل لقاء سامح شكري مع وزير خارجية البحرين.. حذر من مخاطر أي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية.. وبحث الاستعدادات لانعقاد القمة العربية الـ 33

سامح شكرى وزير الخارجية،
سامح شكرى وزير الخارجية، فيتو

كشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، تفاصيل لقاء سامح شكري وزير الخارجية مع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي المُنعقِدة في الرياض. 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المباحثات بين الوزيرين تناولت مسارات تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الوزيران على الاعتزاز  بالعلاقات الأخوية الممتدة التي تجمع بين البلدين، وما وصلت إليه مسارات التعاون الثنائي من مستويات متميزة على ضوء حرص قيادتي البلدين لتعزيز مجمل العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين.

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وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن مباحثات الوزيرين تطرقت كذلك لجهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسبل احتواء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، حيث تمَّ التأكيد على مواصلة التنسيق الثنائي، وتحت مظلة العمل العربي المشترك، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، وتحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة، فضلًا عن التحذير من مخاطر قيام إسرائيل بأية عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية، والرفض الكامل لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية. 

وذكر السفير أبو زيد، أن الجانبين بحثا الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين في ١٦ مايو المقبل، وبرنامج عمل القمة والموضوعات والقضايا المقرَّر إدراجها على جدول أعمال قادة ورؤساء الدول العربية، حيث أكد الوزير شكري على ثقته في نجاح الأشقاء في البحرين على قيادة أعمال القمة بكل اقتدار في ظل الظرف الدقيق الراهن الذي تمر به منطقتنا، والوصول لمخرجات ملموسة تخدم تطلعات ومصالح الشعوب العربية.

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