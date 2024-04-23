جلسة مباحثات ثنائية مغلقة بين سامح شكري ونظيره الأيرلندى (صور)
عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات ثنائية مغلقة مع ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدفاع الأيرلندي، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة له على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعى أكس، إن مصر تعتز بالصداقة المتميزة مع أيرلندا.
وثمّن دعم أيرلندا للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
ومن المقرر أن يتناول اللقاء، الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، العلاقات التي تربط بين مصر وأيرلندا، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ولاسيما الحرب في قطاع غزة.
ومن المنتظر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركا في ختام المباحثات.
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