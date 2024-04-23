سامح شكري: دعوات المجتمع الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية "لفظية"

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن حصول فلسطين على العضوية الكاملة للأمم المتحدة أمر يتم من خلال قرار بعثة فلسطين فى الأمم المتحدة مدعوم من المجموعة العربية بعد فشل مجلس الأمن بالاعتراف بفلسطين للحصول على عضوية كاملة.

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدفاع الأيرلندي المنعقد بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية اليوم، أن الغرض الأساسى من مساعى حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة يتمثل فى تأكيد جدوى حل الدولتين وكان يجب أن يتم لتوافق المجتمع الدولى على حل الدولتين.

وأوضح أن هناك إعتراف من 135 دولة بالدولة الفلسطينية، ولكن أن يتخذ مجلس الأمن قرار بهذا الشأن للعضوية الكاملة له تأثيره، مشيرا إلى أنه يوجد عدد من الدول الأوروبية وجدت أن التوقيت ملائم للاعتراف بفلسطين.

وأشار إلى أن مصر دائمًا تسعى لإنهاء الأعمال العسكرية فى غزة ومنع تصفية القضية من خلال التهجير والحل الكامل للقضية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينة قضية مزمنه وتم توسيع الصراع لصراع أوسع مع إيران والبحر الأحمر.

وشدد على ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى أطراف الصراع سواء بالسلطة الفلسطينة والتى دائمًا ما تدعو للحل السلمى للصراع ولكن الجانب الأسرائيلى ينتفى الإرادة.

وكشف شكري أن دعوات المجتمع الدولى لإقامة الدولة الفلسطينية دعوات لفظية وعليها أن تتحول لأفعال إذا كان هناك مصلحة لدى المجتمع الدولى لتحقيق الإستقرار فى هذه المنطقة وضرورة إتخاذ إجراءات ملموسة من خلال الآليات فى مجلس الأمن.

وترأس وزيرا خارجية مصر وإيرلندا جلسة مشاورات موسعة بين وفدي البلدين صباح اليوم.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية خلال تدوينه له على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي أكس، ان تطورات الحرب في غزة تستحوذ على المناقشات.

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وأوضح أن الجانبين أكدا حتمية وقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، ومنع اتساع رقعة الصراع.

جدير بالذكر أنه عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات ثنائية مغلقة مع ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدفاع الأيرلندي بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية صباح اليوم، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة له على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعى أكس، إن مصر تعتز بالصداقة المتميزة مع أيرلندا.

وثمّن دعم أيرلندا للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.