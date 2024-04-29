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جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة سائق توك توك بالسنبلاوين

الأجهزة الأمنية،
الأجهزة الأمنية، فيتو

لقي سائق توك توك مصرعه قتلا على يد مجهولين واختفاء التوك التوك الذي كان يستقله، على طريق السنبلاوين الزقازيق الجديد بمحافظة الدقهلية.

وتكثف الأجهزة الامنية بالدقهلية جهودها لكشف هوية المتهمين بإنهاء حياة سائق التوك توك.

حيث تم العثور على جثة شاب مجهول الهوية وبه آثار طعنات وملقى طريق السنبلاوين الزقازيق الجديد  دائرة مركز شرطة السنبلاوين واختفاء التوك توك الذى كان يستقله.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من أحد الأهالي بالعثور علي جثة شاب ملقاة طريق السنبلاوين الزقازيق الجديد وبها طعنات متفرقة بالبطن.

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وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وبالفحص تنين أنها لشاب في العقد الثاني مجهول الهوية، وملقاه طريق السنبلاوين الزقازيق الجديد وجرى نقلها لمشرحة مستشفي المنصورة الدولي علي ذمة تصرف النيابة.

وبالفحص وسؤال شهود العيان أكدوا أن الشاب كان يستقل توك توك قبل الواقعة مما يدل على أن الغرض من الجريمة السرقة نظرا لاختفاء التوك توك والعثور على الجثة فقط.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان كما كلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بكشف هوية صاحبها وسرعة ضبط المتهمين.

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