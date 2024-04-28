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تفاصيل إنهاء عامل حياة زوجته بـ 8 طعنات أمام والدتها بالغربية

تفاصيل إنهاء عامل
تفاصيل إنهاء عامل حياة زوجته بـ 8 طعنات بالغربية

لحظات فارقة كانت قد غيرت مسار أسرة كاملة بمحافظة الغربية عقب عشرة زواج استمرت لنحو ١٥ سنة بعدما أنهى زوج متهور حياة شريكة حياته بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة أمام أعين والدتها بسبب رفضها العودة إلى منزل عش زوجية كونه كثير الاعتداء عليها بالسب والقذف فضلا عن مرور الأسرة بظروف مادية عصيبة خلال الأسابيع الماضية. 

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مقتل زوجة على يد زوجها أمام والدتها

شهدت قرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مقتل زوجة على يد زوجها أمام والدتها داخل منزل حماته وأمام أطفاله الثلاثة حيث طعنها بـ 8 طعنات قاتلة في أنحاء متفرقة من الجسم بسبب خلافات زوجية ورفضها العودة إلى منزل الزوجية وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الزيات العام.

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كانت الإجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بورود بلاغ يفيد وقوع جريمة قتل بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات، وأنباء عن وفاة سيدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وتبين مقتل بسمة ا، 32 سنة - ربة منزل على يد زوجها داخل منزل والدتها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات وأن الزوج أنهى حياة زوجته بـ 8 طعنات قاتلة فى أنحاء متفرقة بالجسد أمام والدتها وأطفاله الثلاثة، بسبب خلافات زوجية ومالية بينهما.

وأفاد شهود عيان بأن هناك خلافات بين الزوجين منذ أسبوع مما دفع الزوجة إلى ترك منزل الزوجية بمدينة إيتاي البارود والتوجه إلى منزل والدتها محل الواقعة بسبب خلافات مالية وأسرية بين المجني عليها والمتهم ورفض المجني عليها العودة إلى منزل الزوج مرة أخرى.

وأكد شهود العيان أن الزوج ذهب إلى منزل حماته في الساعات الأولى من صباح اليوم وطلب من المجني عليها زوجته فتح باب المنزل محل الواقعة وبمجرد أن ظفر بها أخرج سلاحا أبيض من طيات ملابسه وطعن زوجته عدة طعنات قاتلة متفرقة في أنحاء الجسد ولفظت أنفاسها الأخيرة.
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