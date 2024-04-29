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رياضة

منتخب الجمباز يطير إلى المغرب للمشاركة في بطولة أفريقيا

منتخب الجمباز، فيتو
منتخب الجمباز، فيتو

الجمباز، غادرت بعثة المنتخب الوطني للجمباز الفني رجال وآنسات إلى المغرب، للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 3 وحتى 6 مايو المقبل في مدينة مراكش.

قائمة منتخب الجمباز في بطولة أفريقيا

وتضم بعثة المنتخب الوطني للجمباز كل من:

الرجال

علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - مصطفى وليد، ومعهم جمال مطر مدير فني ويعاونه كل من أحمد عبد الحليم وشريف جودت.

آنسات

جنى محمود - جودي عبدالله - ساندرا الصادق - سيرين أبو الهدى - شمس علي، ومعهم زكريا غالب مدير فني ويعاونه رضوى الجوهري.

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قائمة منتخب الناشئين في بطولة أفريقيا

كما يشارك منتخب مصر أيضا في منافسات البطولة الأفريقية للناشئين والناشئات في المغرب، وتضم قائمة منتخبنا كل من:

الناشئين

يحيى زكريا - مازن بركة - أحمد شريف - مازن حازم - زياد محمد، ومعهم محمد عبد الرؤوف ومصطفى عمر مدربين.

الناشئات

دانا أحمد - جنى مازن - مايان البنا - يمنى حسين - جودي ياسر، ومعهم عمر حسن ورضوى الجوهري مدربين.

وكان منتخب الجمباز الإيقاعي قد حجز 6 مقاعد في أولمبياد باريس من خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في رواندا بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

ونجحت عاليا صالح في التأهل لأولمبياد باريس بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية، فيما توجت حبيبة مرزوق بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وخطف منتخب مصر  للجمباز الإيقاعي أيضا تذكرة التأهل لأولمبياد باريس على مستوى الفرق بـ5 لاعبات بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

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