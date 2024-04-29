الجمباز، نور شندي تحصد ذهبية بطولة الجمهورية تحت 9 سنوات

الجمباز، حصلت نور شندي لاعبة النادي الأهلي، ونجلة شندي يحيى بطل المصارعة، على المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها في منافسات بطولة الجمهورية فني آنسات تحت 9 سنوات.

وقدمت اللاعبة نور شندي أداء مميزا خلال مشاركتها في منافسات بطولة الجمهورية، استحقت عليه المركز الأول والميدالية الذهبية.

منتخب الجمباز الإيقاعي يحجز 6 مقاعد في أولمبياد باريس 2024

وعلى جانب آخر، حجز منتخب الجمباز الإيقاعي 6 مقاعد في أولمبياد باريس من خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية المقامة حاليا في رواندا بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

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ونجحت عاليا صالح في التأهل لأولمبياد باريس بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية، فيما توجت حبيبة مرزوق بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وخطف منتخب مصر للجمباز الإيقاعي أيضا تذكرة التأهل لأولمبياد باريس على مستوى الفرق بـ5 لاعبات بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

وشهدت بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي والتي تقام لأول مرة في رواندا، مشاركة تاريخية بعد أن وصل عدد المنتخبات إلى 12 منتخبا وهو عدد قياسي يتحقق في ظل رئاسة الدكتور إيهاب أمين للاتحاد الأفريقي.

وشارك في البطولة منتخبات الجزائر وأنجولا والرأس الأخضر وجمهورية الكونغو والمغرب وموريشيوس وناميبيا وجنوب أفريقيا ورواندا وتوجو وتونس ومنتخب مصر.

وتشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الإيقاعي في البطولة الافريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 25 حتي 26 إبريل الجاري والمقامة حاليا في كيجالي عاصمة رواندا.

يمثل منتخب مصر:

حبيبه مرزوق

مريم سليم

عاليا صالح

ليديا البحيري

المدربات:

الكابتن/هويدا حمودة

الكابتن/ مي عصام

يمثل منتخب مصر للجماعي:

أمينه صبيح

لمار البحيري

عبير رمضان

فريده حسين

جوهارا الديب

جومانه أبو المجد

المدربات:

الكابتن/ نهي حسين

الكابتن/ ميار رجب

يمثل منتخب مصر للناشئات:

عاليا احمد

فريدة بهنس

لينا هيليكا

ايمان عبدالحليم

يمثل منتخب مصر للجماعي:

سلمي طلعت

سينا الميسيري

ملك بلال

چولي احمد

تالا خليل

ليلي ابو العباس