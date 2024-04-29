نائب محافظ البحيرة تتابع حصاد القمح بمركز دمنهور

تابعت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم الاثنين، موسم حصاد القمح فى المحافظة، وذلك بإحدى حقول القمح بزمام قرية نديبه "حوض المشاق" بمركز دمنهور.

أشارت “بلبع” إلى أنه تم توريد 35923.5 طن قمح حتى الأمس وشددت على انتظام توريد القمح للشون والصوامع، مع تقديم جميع التسهيلات للمزارعين.

نائب محافظ البحيرة تتابع يوم حصاد "القمح" بمركز دمنهور

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده، مشددة على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع للتحقق من جودة الأقماح الموردة، وكذا المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع لإستقبال الكميات الموردة.

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كما أشارت إلى دور وزارة الزراعة فى تنفيذ برنامج إقتصادي طموح يستهدف دعم المزارع المصري من خلال عقد بروتوكول بين وزارات الزراعة والري وبعض الجهات يعمل على توفير الدعم المالي وتنفيذ تطبيقات الري المطور وتطوير أنظمة الرى القائمة والتوسع فى عمليات تطهير المساقى والقنوات المائية.

وشددت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على منع وإيقاف البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمظاهر تبوير الأرض الزراعية لما يمثله ذلك من تهديد حقيقي للثروة الزراعية والحيوانية وتعريض الأمن الغذائى للمواطنين للخطر، ووجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة الشكر والتقدير لكافة مزارعي المحافظة عرفانا بجهودهم ومشاركتهم فى تحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية، ولكافة دول العالم من خلال تصدير المحاصيل والمنتجات الزراعية

وفى كلمته أكد المهندس موفق محمود سارى، أن محافظة البحيرة تعد سلة غذاء الجمهورية بما توفره من محاصيل زراعية تمثل قيمة كبيرة من إجمالي حصة السلع الغذائية بالدولة، مشيرًا إلى ان المساحة المنزرعة قمح هذا العام 262719 فدان بالإضافة الى المساحة التى تم زراعتها بالنوبارية 27434.6 فدان ومستقبل مصر 65000 فدان، وأن أسلوب زراعة القمح بالطرق الحديثة يؤدى إلي توفير ٣٠ ٪ من المياه المستخدمة فى أعمال الري، هذا بالإضافة الى توفير استهلاك التقاوى والمبيدات، وأضاف أن المستهدف خلال هذه المرحلة هو تحقيق أعلى إنتاجية وأعلى نسبة توريد هذا العام.

وأكد كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، أهمية الحفاظ على الأرض الزراعية والحفاظ على غذاء الأجيال القادمة، كما استعرض اجراءات قانون التصالح مشيرا الا انه سيتم فتح باب التصالح فى الأسبوع الاول من الشهر المقبل ولذلك فعلى كل من يرغب فى التصالح يستعد ليقدم أوراقة الى الوحدة المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن للمواطن حقه، كما اكد على ضرورة سرعة التوريد فى الصوامع الموجوده بغربال وزاروية غزال حفاظا على المحصول الاستراتيجى للدولة.

كما أكد الدكتور صبحى عبد الدايم رئيس الفريق العلمى للحملة القومية للقمح بالبحيرة، على ان الحقل الحالى تم عمل اللازم من قبل مركز البحوث وتبين وصول انتاجية فدان القمح الى 25.5 أردب للفدان ، ونقوم حاليا الى العمل على توفير كافة التقاوى التى تساعد على توفير المياه خاصة اننا فى امس الحاجة الى الحاجة لإستخدام تقنيات تعمل علي ترشيد استهلاك المياه إلى جانب إقامة مشروعات للتحلية والتطهير والمعالجة والتوسع فى إجراء البحوث والتحول إلى الري الحديث والزراعة على مصاطب والتسوية بالليزر وغيرها من الإجراءات التي تسهم فى تحقيق أعلى إنتاجية مع تحقيق وفرة بالموارد.

وكان قد حضر يوم الحصاد كامل غطاس السكرتير العام المساعد، والمهندس موفق محمود سارى - وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، والمهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والدكتور صبحى عبد الدايم رئيس الفريق العلمي للقمح بالبحيرة ومن قيادات الزراعة المهندس ايمن عاشور مدير عام الارشاد الزراعى بالبحيرة، والمهندس سعد مصطفى عمار مدير عام المكافحة الحقلية، والمهندي عبد الغنى ابو مسلم مدير عام الادارة الزراعية بمركز دمنهور والعديد من المتخصصين فى القطاع الزراعى بالبحيرة.