منح دولية وعروض جوائز إضافية بمهرجان بؤرة المسرحي في جامعة دمنهور

شهد الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، ختام فعاليات المهرجان المسرحي "بؤرة" المقام في الفترة من 20 ل 24 أبريل بمسرح مدرج كلية العلوم والذي شهد جوائز إضافية بمنح دولية وعروض للفرق والممثلون الفائزون.

رئيس جامعة دمنهور يشهد حفل ختام مهرجان بؤرة المسرحي ومنحة دولية جائزة المهرجان

حضر الحفل الدكتور ماجد شعلة - القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى السيد - القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، و الفنان حسام داغر، أستاذ المسرح والدراما بكلية الإعلام بالأكاديمية البحرية وأعضاء لجنة التحكيم الفنان محمد البياع، المخرج والشاعر سامح رخا والمخرج الممثل محمد الحداد، والناقد المسرحي الدكتور طارق عمار، والإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور محمد عشري، والأستاذ محمد الشعيرة - مدير إدارة النشاط الفني ومدير المهرجان، ورؤساء أقسام رعاية الطلاب بالكليات، وعدد كبير من الطلاب وأسرهم.

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بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري،ثم عرض توضيحي عن فعاليات المهرجان حيث تضمن ٩ عروض مسرحية بمشاركة ٧ كليات.

الدكتور الهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور

واستهل الدكتور الهامي ترابيس رئيس الجامعة كلمته بتقديم التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، مهنئا جميع الطلاب المشاركين في العروض، موضحا أن الجامعة تدعم الأنشطة الطلابية المختلفة، حيث تعتبر الجامعة منارة للثقافة والفن، والتي تتفتح من خلالها الأذهان وترتقي بها المشاعر الإنسانية، مشيرا إلى أن المسرح يُثقل القيم والأخلاق، مؤكدًا ان الجامعة لا يقتصر دورها علي الجانب التعليمي فحسب ولكنها تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر للجنة التحكيم والقائمين على مهرجان بؤرة المسرحي وظهوره بصورة مشرفة تعكس التنظيم المتميز للمساهمة في مساعدة المواهب واكتشافها من أبناء الجامعة ومساعدتها لتحقيق أكبر استفادة من خلال هذه الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

ومن جانبه وجه الأستاذ الدكتور ماجد شعلة القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر للأنشطة الطلابية، مشيدًا بدور رعاية الطلاب بالجامعة ومساهمتهم الفعالة في تصدير صورة مشرفة لمهرجان بؤرة المسرحي هذا العام مؤكدًا على استمرار تطوير الأنشطة الطلابية وتحقيق مراكز متقدمة في كافة المجالات.

الفنان حسام داغر - أستاذ المسرح والدراما بكلية الإعلام بالأكاديمية البحرية

وفي كلمته قدم الفنان حسام داغر - أستاذ المسرح والدراما بكلية الإعلام بالأكاديمية البحرية الشكر لرئيس الجامعة على حفاوة الاستقبال معربا عن سعادته البالغة لتواجده في محافظة البحيرة وجامعة دمنهور لأول مرة، ومعبرا عن إعجابه الشديد بمواهب الطلاب، وأعلن عن منحة مجانية مقدمة للحاصل على المركز الأول في مجال التمثيل للدراسة في ستوديو الممثل، موضحا أن ستوديو الممثل هو منحة مقدمة من جامعة جورج واشنطن بأمريكا ومؤسسة TVI.

كما قدمت رئيس اتحاد طلاب كلية العلوم الشكر لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسادة العمداء وجميع الحضور وللطالبة ميادة محمود رئيس اتحاد طلاب الجامعة ورئيس أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة دمنهور،

مؤكدا أن الاتحادات الطلابية تظل البوابة الشرعية الأولى للأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية، وحينما تمتزج هذه الشرعية بدعم من المؤسسة تعلو قيمتها، وان امتزجت أيضا قوة الاتحادات هي والمؤسسة وعملوا معا لاعلاء قيمة الانتماء لبلدنا العظيمة مصر فهنا تكمن العظمة، مشيرا إلى أن الفن يعد تمثيلا شاملا للنظرة والواقع ولابد أن يمتزج بالأخلاق الحميدة لأن صورة الفنان لابد أن تظهر في هذا النطاق مثمنا دعم رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والإدارة العامة لرعاية الطلاب وإدارة النشاط الفني مما يساهم في التقدم إلى الأمام.