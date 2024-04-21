الأحد 21 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

شاب يقتل والدته ويحاول الانتحار في الدقهلية

شاب يقتل والدته ويحاول
شاب يقتل والدته ويحاول الانتحار في الدقهلية، فيتو

أقدم شاب في العقد الثاني من عمره على إنهاء حياة والدته ومحاولته الانتحار اعتراضا منه على لومها له على سهره وتعاطيه للمواد المخدرة بقرية شها مركز المنصورة في محافظة الدقهلية

شاب يقتل والدته ويصيب نفسه بطلق ناري  وأنهى شاب حياة والدته بطلقة نارية في الرأس بسبب خلافات بينهما ولومها له علي السهر وتعاطي المخدرات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتولت النيابة التحقيق. 

وكانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع سماسم سعد محمد علي 46 عاما مقيمة بشها التابعة لمركز المنصورة على يد نجلها صبح خ.ع 21 عاما. 

Advertisements

وكشفت التحقيقات أن المتهم أصاب والدته بطلق نارى خرطوش من مسافة قريبة بالكتف واستقرت اعلي الصدر، ثم قام بإطلاق النار على نفسه فأصاب نفسه بطلقة في الرأس، وتم نقله للمستشفى لإصابته بجروح متهتكة بفروة الرأس.

وتم نقل الجثة للمستشفى، والابن المتهم إلى مستشفى الطوارئ.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

كانو رايحين يشيعوا جنازة، مصرع 58 شخصا على الأقل في غرق عبارة بإفريقيا الوسطى (فيديو)

مقتل مزارع على يد 4 أشخاص لخلاف على حيازة قطعة أرض بالشرقية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اطلاق النار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بسبب خلافات ديرية أمن الدقهلية محافظة الدقهلية ونقدم لكم من خلال موقع فيتو موقع فيتو مقتل مزارع مستشفي الطوارئ مديرية أمن الدقهلية محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

مقتل عامل بوابل من الرصاص على يد مزارع بأسيوط

النيابة تعاين موقع حادث مقتل مؤذن ونجله على يد شقيقه بالغربية (صور)

مقتل أقارب لـ إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي على غزة

مقتل امرأة كل 42 ساعة في فنزويلا

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

التغيير الوزاري وحركة المحافظين، موعد وإجراءات التعديل وجهة الإعلان عنه

حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عامًا لاتهامها بتعاطي المخدرات

قدم ساعتك 60 دقيقة، موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا

نقابة الممثلين تعتذر للإعلام وتؤكد اقتصار عزاء صلاح السعدني على أسرته وزملائه

حتى لا تسيء قلة لمهنة عظيمة، نص اعتذار الممثلين للصحفيين عن عدم حضور عزاء صلاح السعدني

الاحتلال يشعل العالم.. إسرائيل تستعد لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.. ذبح البقرات الخمس الحمراء غدًا.. جماعات يهودية متطرفة حصلت على الموافقة.. وتبحث عن الحاخام المناسب

نجل شقيق صلاح السعدني يغيب عن عزائه اليوم، ما السبب؟

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيضانات الإمارات.. علاقة تلقيح السحب بحدوث كوارث طبيعية

رجل أمريكي يفوز بجائزة اليانصيب قيمتها نصف مليون دولار

طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 21-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار سيارات هيونداي توسان 2024 المستوردة بعد عودتها إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ الإفتاء ترد

مواقيت الإحرام وأركان الحج، كل ما تريد معرفته عن أحكام الركن الخامس في الإسلام

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية