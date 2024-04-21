شاب يقتل والدته ويحاول الانتحار في الدقهلية

أقدم شاب في العقد الثاني من عمره على إنهاء حياة والدته ومحاولته الانتحار اعتراضا منه على لومها له على سهره وتعاطيه للمواد المخدرة بقرية شها مركز المنصورة في محافظة الدقهلية.

شاب يقتل والدته ويصيب نفسه بطلق ناري وأنهى شاب حياة والدته بطلقة نارية في الرأس بسبب خلافات بينهما ولومها له علي السهر وتعاطي المخدرات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع سماسم سعد محمد علي 46 عاما مقيمة بشها التابعة لمركز المنصورة على يد نجلها صبح خ.ع 21 عاما.

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وكشفت التحقيقات أن المتهم أصاب والدته بطلق نارى خرطوش من مسافة قريبة بالكتف واستقرت اعلي الصدر، ثم قام بإطلاق النار على نفسه فأصاب نفسه بطلقة في الرأس، وتم نقله للمستشفى لإصابته بجروح متهتكة بفروة الرأس.

وتم نقل الجثة للمستشفى، والابن المتهم إلى مستشفى الطوارئ.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.