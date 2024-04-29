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عصام كامل

ثقافة وفنون

الترجمة والتطور الحضاري والمسؤولية الأخلاقية في العدد الجديد من مجلة "مصر المحروسة"

مجلة مصر المحروسة،
مجلة مصر المحروسة، فيتو

يصدر غدا الثلاثاء العدد الأسبوعي الجديد من مجلة "مصر المحروسة" الإلكترونية، وهي مجلة ثقافية تعنى بالآداب والفنون تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويرأس تحريرها الدكتورة هويدا صالح.

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وتكتب رئيس التحرير مقالا عن "الترجمة والتطور الحضاري"، موضحة أن الترجمة وسيلة لنقل ثقافات وحضارات الأمم، عاداتها وطقوسها وتقاليدها من لغة إلى أخرى، كما أنها مهمة جدا لإثراء اللغة المترجم إليها، وتطويرها ورفدها بالثقافات والحضارات المختلفة، مما يساعد على تغيير الوعي لدى الأفراد والشعوب، وهي وسيلة ناجعة تمكن الأمم المختلفة أن تتخطى الحواجز اللغوية بسبب اختلاف الألسنة، فتُقرِّب الشعوب وتقضي على الخلافات التي تسبب الحروب والصراعات، مما يساعد في نهضة الحضارة الإنسانية.

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وفي باب "ملفات وقضايا" يفتح الكاتب الليبي عمر أبو القاسم الككلي ملف "الترجمة والمسؤولية الأخلاقية"، متناولا الترجمة العربية لرواية "صولا" إحدى روايات الكاتبة الأمريكية توني موريسون الفائزة بجائزة نوبل للآداب سنة 1993، كنموذج للتأكيد على أن المترجم لا بد أن يشحذ قواه المعرفية والإدراكية ليتأكد من استواء سياق ما يترجمه.

وفي باب "كتاب مصر المحروسة" تتناول الكاتبة والمترجمة سماح ممدوح "استلهام الخرافة الفلكلورية في أدب الرعب المعاصر"، حيث ترصد الخرافات الفلكلورية كإرث مصري لا يزال حاضرا اليوم في ظل عصر العلم والإتصالات، وهذا الإرث هو السبب الرئيس فى رواج "أدب الرعب" الذي أصبح يمثل ظاهرة مستحدثة تشهد زخما واضحا ورواجا وانتشار في المشهد الثقافي المصري فاق أغلب الموضوعات والأجناس الأدبية الأخرى.

بينما يكتب الدكتور حسين عبد البصير في باب "آثار" عن "نهاية توت عنخ آمون"، متناولا وفاة الملك الصغير وفترة حكمه من خلال دراسات علماء المصريات من كل التخصصات المتعلقة بتاريخه وحياته والمومياء الخاصة به، بما في ذلك الأشعة المقطعية التي أجريت على المومياء، حيث كشفت الأبحاث العلمية الحديثة التي قام بها العلماء المصريين على العظام عددا من الجوانب المختلفة من حياة الملك الشاب وسبب وفاته المبكرة ونهاية عهده، وما تبع ذلك من تطورات سياسية في حكم مصر وفي البيت المالك في مصر ونهاية عصر العمارنة.

وفي باب "قصة قصيرة" يترجم الشاعر أسامة الزغبي قصة "قبل النوم"، للشاعر والأديب والسياسي المكسيكي أوكتابيو باث، الحاصل على جائزة نوبل في الأدب لسنة 1990.

وفي باب "شعر" يقدم الكاتب الليبي عمر أبو القاسم الككلي ترجمة لقصائد مؤسس قصيدة الهايكو الياباني "ماتسو باشو"، حيث يقدم للقارئ العربي ترجمة للرحلة التي قام بها في الشاعر إلى شمال اليابان في السنة التي توفي فيها كما سردها هو بنفسه، وعنوانها "طريق ضيق إلى عمق الشمال"، والترجمة هنا عن الإنجليزية، وأهميتها تكمن في أنها أنجزت من قبل أكاديمي ياباني متخصص في شعر الهايكو والثقافة اليابانية، وغيرها من الموضوعات العديدة. 

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موضوعات مجلة مصر المحروسة قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة مجلة مصر المحروسة

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