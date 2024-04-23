مناقشة ظاهرة قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار بالعدد الجديد من مجلة مصر المحروسة

يصدر اليوم الثلاثاء العدد الأسبوعي من مجلة "مصر المحروسة" الإلكترونية، وهي مجلة ثقافية تعنى بالآداب والفنون، تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويرأس تحريرها الدكتورة هويدا صالح.

مجلة مصر المحروسة

وفي مقال رئيس التحرير تكتب الدكتورة هويدا عن كتاب "الفلاسفة والحب" الذي ترجمته دينا مندور من تأليف الباحثتين الفرنسيتين ماري لومنييه، وأود لانسولان، حيث يكشفان عن علاقة الفلاسفة بالحب من زاويتين أساسيتين، الأولى هي العلاقة الفلسفية مع هذه العاطفة الإنسانية وتحديد رؤية وتعريف الفلاسفة بها، والثانية تكشف الغطاء عن الحياة العاطفية لكبار الفلاسفة والمفكرين، حيث كان هذا الجانب من سيرة حياتهم مخفيا إلى درجة كبيرة.

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وفي باب "خواطر وآراء" تواصل الكاتبة شيماء عبد الناصر، مقالاتها "كي تفهم نفسك.. اكتب"، وتوضح في الحلقة السادسة أهمية الكتابة الذاتية للفرد العادي، وللمبدع بصفة خاصة.

موضوعات مجلة مصر المحروسة

بينما يكتب وسام قداح عن المختارات الشعرية التي انتقاها وترجمها الشاعر السوري "نوزاد جعدان" عن اللغة الأردية تحت عنوان "منزل العيون الفارغة"، وهي تمثل مجموعة كبيرة من القصائد التي تمثل مدارس شعرية متعددة.

وفي باب أخبار وأحداث يكتب أكرم مصطفى عن فوز رواية "البيرق" للقاصة العمانية شريفة التوبي بجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وهي الجزء الثاني من ثلاثية تحمل نفس العنوان، وقد صدرت تحت عنوان فرعي"سُراة الجبل"، وتدور أحداثها على وقع الحرب التي دارت رحاها في خمسينيات القرن العشرين وستينياته، بكل ما دفعه البسطاء في عمان من أثمان وتضحيات.

ويكتب الدكتور حسين عبد البصير في باب "آثار" عن ظاهرة قتل الأطفال للتنقيب غير الشرعي عن الآثار، وهي الظاهرة الخطيرة التي ظهرت في الكثير من البلدان نتيجة لأعمال الشعوذة المرتبطة بالتنقيب غير الشرعي عن الآثار.

وتشير هذه الظاهرة إلى وجود مشكلة جسيمة في البلدان التي يحدث فيها ذلك التنقيب، وتستدعي استجابة فورية وفعالة لمواجهتها ومعالجة جذورها، مؤكدا أن مواجهتها يتطلب جهودًا مشتركة ومستمرة من قبل الحكومات والمجتمع الدولي.

بينما يتناول الكاتب والناقد الجزائري عبد الغني صدوق في باب "دراسات نقدية" جماليات التلقي في رواية "العبور على طائرة من ورق"، وهي العمل الروائي الثاني للروائية الأردنية زينب السعود.

وفي باب "ملفات وقضايا" يواصل الكاتب الفلسطيني د. حسن العاصي فتح ملف "العلوم العربية بين الأمجاد والارتداد"، متناولا في الحلقة الثانية من دراسته تاريخ العالم الذي كان مدفوعا بقوى أربع حضارات مهيمنة، هي الصينية، والهندية، والعربية، والأوروبية.