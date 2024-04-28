الأحد 28 أبريل 2024
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حوادث

السيطرة على حريقين داخل شقة بعين شمس ومطعم فى الدقى

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريقين أحدهما نشب داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس، وآخر فى مطعم شهير بمنطقة الدقى.

السيطرة على حريقين داخل شقة بعين شمس ومطعم فى الدقى 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمطعم فى شارع التحرير بدائرة قسم شرطة الدقى، وانتقل رجال الحماية المدنية، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

 

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ويستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمطعم  لكشف سبب الحريق، وتحرر المحضراللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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كما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة عين شمس، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.


ويستمع رجال المباحث، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
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