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حوادث

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار سكني للتنقيب عن الآثار في عين شمس

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب لقي مصرعه أثناء  التنقيب عن الآثار داخل عقار في عين شمس، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصاب في الحادث،تمهيدًا للاستماع لأقواله في الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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تشكيل لجنة أثرية لمعاينة موقع التنقيب عن الآثار بعقار سكني في الشرابية

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة أثرية لمعاينة العقار سكني محل الواقعة 

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغًا بوفاة شخص بشارع فهمي غالي من الزهراء بحي عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمحل البلاغ.

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وتبين من فحص رجال الأمن وفاة شخص وإصابة آخر نتيجة انهيار الحفر عليهما خلال التنقيب عن الآثار داخل العقار المكون من 3 طوابق، وتم استخراج الشخص المصاب وإسعافه، والتحفظ عليه من قبل الشرطة، واستخراج قوات الحماية المدنية المتوفى من أسفل الهدم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

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