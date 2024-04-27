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ثقافة وفنون

عمرو دياب يشعل حفل مسرح الدانة بالبحرين 2024، وكلاسيكياته تأسر قلوب جمهوره (فيديو)

عمرو دياب يشعل حفل
عمرو دياب يشعل حفل مسرح الدانة بالبحرين، فيتو

أشعل الهضبة عمرو دياب مسرح الدانة بالبحرين، بإيقاعاته الساحرة ولحنه العذب الذي أسر قلوب الجماهير في جميع أنحاء العالم.

قدم  مايسترو موسيقى البوب العربي عمرو دياب أداءً ساحرًا يشمل معظم مسيرته الرائعة ليأسر قلوب جمهوره، من أفضل الأغاني الرائجة إلى الكلاسيكيات الأزلية، حيث تعد الحفلة رحلة لا تُنسى عبر عقود من المهارة الموسيقية. 


وأعلن مسرح الدانة عن نفاذ جميع تذاكر حفل عمرو دياب بالبحرين.

طرحت الجهات المنظمة للحفل أربع فئات من التذاكر للحجز إلكترونيًا، وجاءت قائمة أسعار تذاكر حفل "الهضبة" في البحرين 2024 كالتالي:
فئة السيلفر 300 دينار بحريني
فئة الجولد 3000 دينار بحريني
فئة vip 3600 دينار بحريني
فئة vvip 4200 دينار بحريني

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الهضبة عمرو دياب مسرح الدانة بالبحرين تذاكر حفل عمرو دياب بالبحرين
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