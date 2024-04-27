عمرو دياب يشعل حفل مسرح الدانة بالبحرين 2024، وكلاسيكياته تأسر قلوب جمهوره (فيديو)

أشعل الهضبة عمرو دياب مسرح الدانة بالبحرين، بإيقاعاته الساحرة ولحنه العذب الذي أسر قلوب الجماهير في جميع أنحاء العالم.

قدم مايسترو موسيقى البوب العربي عمرو دياب أداءً ساحرًا يشمل معظم مسيرته الرائعة ليأسر قلوب جمهوره، من أفضل الأغاني الرائجة إلى الكلاسيكيات الأزلية، حيث تعد الحفلة رحلة لا تُنسى عبر عقود من المهارة الموسيقية.



وأعلن مسرح الدانة عن نفاذ جميع تذاكر حفل عمرو دياب بالبحرين.

طرحت الجهات المنظمة للحفل أربع فئات من التذاكر للحجز إلكترونيًا، وجاءت قائمة أسعار تذاكر حفل "الهضبة" في البحرين 2024 كالتالي:

فئة السيلفر 300 دينار بحريني

فئة الجولد 3000 دينار بحريني

فئة vip 3600 دينار بحريني

فئة vvip 4200 دينار بحريني