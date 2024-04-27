السبت 27 أبريل 2024
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أخبار مصر

مدير آثار شمال سيناء: لدينا 20 قلعة أثرية في المنطقة

اكتشاف بقايا استراحة
اكتشاف بقايا استراحة ملكية محصنة

قال رمضان حلمي مدير منطقة آثار شمال سيناء، إن سيناء تمتلك آثارا هائلة لأنها شهدت عصور الدولة الحديثة والدولة الاسلامية والفتح الإسلامي أيضا.

جاء ذلك بعد اكتشاف بقايا استراحة ملكية محصنة بتل حبوة بشمال سيناء.

وأوضح حلمي خلال مداخلته الهاتفية بفضائية DMC، إنه تم اكتشاف أكثر من 20 قلعة عسكرية في شمال سيناء خلال الفترات الماضية، لافتا إلى أن المصري القديم أنشأ عدة قلاع عسكرية للحفاظ على أراضي ومناطق سيناء، فتلك المناطق كانت استراحات لتسجيل الغلال وتخزين المؤن الغذائية في الحروب.

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وتابع رمضان حلمي مدير منطقة آثار شمال سيناء، أن الاكتشاف الأخير يعود للدولة الحديثة، بعد العثور على نقش باسم الملك تحتمس الثالث.

وفى سياق متصل أكد  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،اهتمام القيادة السياسية بأهالي سيناء، وخاصة شمال سيناء، وذلك من خلال تنفيذ عدة مشروعات تنموية في شتى القطاعات الخدمية والتنموية وخاصة قطاع الإسكان وتحديدا الإسكان البدوي المناسب لطبيعة السكان المحليين.

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