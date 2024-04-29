بالأسماء.. كلب ضال يعقر 7 أشخاص بمنشأة عبد الرحمن في الدقهلية

شهدت قرية منشأة عبد الرحمن التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال بإصابات متفرقة بالجسم، عقرهم كلب ضال بأحد الشوارع، وجرى نقل المصابين لمستشفى منية النصر لتلقي العلاج والمصل اللازم.

إصابة 7 أشخاص عقرهم كلب ضال

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى منية النصر، بوصول 7 أشخاص من قرية منشأة عبدالرحمن دائرة المركز، مصابين بعقر كلب ضال.

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أسماء المصابين

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من روحية أ.ي.س.، وتبلغ من العمر 42 عامًا، ربة منزل، بإصابة بالقدم اليسرى، مجاهد ال.م.ح.، ويبلغ من العمر 95 عامًا، مصاب بالوجه من الجانب الأيسر، ومحمد ال.م.ح.، ويبلغ من العمر 76 عامًا، بجرح قطعي بظهر اليد اليسرى.

كما اصيبت أم كلثوم إ.أ.ال.، 32 عامًا، بإصابة بالكتف الأيسر، ونجلتها ميار م.م.ع.، 4 أعوام، بإصابة بالفخذ الأيسر والذراع الأيسر، ويوسف م.م.ع.، 3 أعوام، بإصابة في الرأس من الناحية اليسرى والاذن اليسرى، وأيسل إ.ع.أ.، وتبلغ من العمر عامين، إصابة بالذراع الأيسر.

الأهالي يتخلصون من الكلب الضال

وتمكن الأهالي من الإمساك بالكلب الضال والتخلص منه، وجرى نقل المصابين لمستشفى منية النصر لتلقي المصل اللازم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3729 لسنة 2024 إداري دكرنس، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

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