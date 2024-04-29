الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء.. كلب ضال يعقر 7 أشخاص بمنشأة عبد الرحمن في الدقهلية

كلب ضال، فيتو
كلب ضال، فيتو

 شهدت قرية منشأة عبد الرحمن التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال بإصابات متفرقة بالجسم، عقرهم كلب ضال بأحد الشوارع، وجرى نقل المصابين لمستشفى منية النصر لتلقي العلاج والمصل اللازم.

إصابة 7 أشخاص عقرهم كلب ضال 

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى منية النصر، بوصول 7 أشخاص من قرية منشأة عبدالرحمن دائرة المركز، مصابين بعقر كلب ضال.

Advertisements

أسماء المصابين 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من روحية أ.ي.س.، وتبلغ من العمر 42 عامًا، ربة منزل، بإصابة بالقدم اليسرى، مجاهد ال.م.ح.، ويبلغ من العمر 95 عامًا، مصاب بالوجه من الجانب الأيسر، ومحمد ال.م.ح.، ويبلغ من العمر 76 عامًا، بجرح قطعي بظهر اليد اليسرى. 

 

كما اصيبت  أم كلثوم إ.أ.ال.، 32 عامًا، بإصابة بالكتف الأيسر، ونجلتها ميار م.م.ع.، 4 أعوام، بإصابة بالفخذ الأيسر والذراع الأيسر، ويوسف م.م.ع.، 3 أعوام، بإصابة في الرأس من الناحية اليسرى والاذن اليسرى، وأيسل إ.ع.أ.، وتبلغ من العمر عامين، إصابة بالذراع الأيسر.

الأهالي يتخلصون من الكلب الضال

وتمكن الأهالي من الإمساك بالكلب الضال والتخلص منه، وجرى نقل المصابين لمستشفى منية النصر لتلقي المصل اللازم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3729 لسنة 2024 إداري دكرنس، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

 

كلب ضال يعقر طفلا في الإسماعيلية

كلب رامز جلال يطارد أوس أوس ومحمد ثروت في الغرفة السوداء (فيديو)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اسماء المصابين اصابة 7 اشخاص الدقهلية أمن الدقهلية كلب رامز جلال محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية مدير المباحث الجنائية

مواد متعلقة

إصابة 4 عمال في حريق داخل مصنع بمدينة بدر (صور)

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 سيدات بالإيدز في أمريكا

ماتت بعد شهرين، طفلة تخفي عن والديها تعرضها لعضة كلب خوفا من العقاب

سائق يخاطر بحياته لإنقاذ كلب صغير
ads

الأكثر قراءة

بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة

نص كلمة السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس البوسنة والهرسك بالاتحادية، رسائل غزة الأبرز

الفيفا يخطر الزمالك بقرار جديد بشأن وقف القيد

تحرك سريع، ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

التفاصيل الكاملة لحفل زفاف الملياردير الهندي بالأهرامات.. عشاء في المتحف الكبير.. وساري هندي بلمسة كليوباترا (صور)

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

منوعات

المزيد

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل العثور على بقايا بشرية ملفوفة في أوراق

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

أبرز تصريحات رئيس الوزراء عن الأزمة الفلسطينية من السعودية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أراء المذاهب الفقهية في معنى الاستطاعة في الحج والعمرة

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمشاكل صحية ومادية وعاطفية

ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads