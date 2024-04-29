الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الإعدام شنقا للمتهمة بقتل صديقتها بطنطا

الإعدام شنقا للمتهمة
الإعدام شنقا للمتهمة بقتل صديقتها فرح بطنطا،فيتو

قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة الإعدام شنقا للمتهمة بقتل صديقتها "فرح" بطنطا وذل بعد ورود رأي مفتى الحمهورية في القضية التي حملت رقم 2786 لسنة 2023 كلي غرب طنطا.

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير طريق طنطا - محلة منوف

اليوم جلسة النطق بالحكم على المتهمة بقتل الطالبة فرح في الغربية

جثة طالبة تدعى فرح 

وصدر القرار برئاسة المستشار جورج راشد سعد متري، وعضوية المستشارين شريف محمد صفوت محمد سلام، ومحمود مصطفى علي السعيد، وأمانة سر محمد قابيل ومصطفى البهلون، وتعود أحداث الواقعة عندما عثر أهالي قرية سبرباي على جثة طالبة تدعى فرح وتبلغ من العمر 18 سنة.

Advertisements

وتبين أن بها آثار حروق متفرقة في أنحاء الجسم ومقطوعة القدمين داخل شيكارة، وملقاة على حافة أحد المصارف المائية.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت في شهر يوليو الماضي إخطارًا بالعثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها، تدعى فرح مطعونة ومقطوعة القدم، وملقاة في مصرف بمنطقة سبرباي دائرة مركز طنطا.

وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لطالبة في الصف الثاني الثانوي وتدعى فرح تبلغ من العمر 18 عامًا بينما توصلت التحقيقات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحدهما صديقتها وتدعى  "آية. هـ" التي تخلصت منها داخل شقتها، بعد شجار نشب بينهما بسبب خلافات سابقة، وأنها تركتها لمدة 3 أيام، ثم قامت بقطّع قدميها، وألقت جثمانها في مصرف، وذلك بالتعاون مع متهم آخر وهو صاحب المنزل حيث تقيم المتهمة.

ومن خلال التحقيقات أمام النيابة، أدلت المتهمة الأولى باعترافاتها التفصيلية، موضحة كيف أنها عقب محاولتها التخلص من الجثة، وقالت: إنها سكبت البنزين على الجثة التي كانت ملقاة على السرير، ثم "مسكت النار في السجادة وكانت هتولع فيا فخفت وطفيتها بسرعة قبل الحريق ما يكبر، وقفلت الشقة بعدها ومشيت وسابت جثة فرح داخل الشقة لمدة 3 أيام.

خلال هذه الفترة بدأت رائحة الجثة تنتشر وتفوح، فتلقت المتهمة اتصالًا من المتهم الثاني ويدعى "بيشوي" صاحب المنزل قالى الجيران بيشتكوا من الريحة تعالي اتخلصي من المصيبة دي يا إما هبلغ عنك فرحت له وكنت منهارة ومش عارفة أتصرف أنا مكنتش عاوزة أقتلها، أنا كنت بدافع عن نفسي.

وفق اعترافات المتهمة "آية" فإن المتهم الثاني صديقها وقد أخبرته بارتكابها الجريمة، فنصحها بوضع جثمان صديقتها داخل "جوال " وأن تخبر الجيران بأن سبب الرائحة لحم كانت تخزنه "الثلاجة" وفسد وهو السبب في الرائحة المنتشرة.

كانت هذه خطة المتهم الثاني الذي ساعد المتهمة الأولى في التخلص من الجثمان، حيث قررت المتهمة تقطيع الجثة لتسهيل عملية نقله في الجوال.

ونزلت المتهمة من الشقة وقامت بإيقاف توك توك  قرابة الساعة 1 صباحًا، لتوصيلها إلى مصرف سبرباي حيث ألقت الجثمان به، ثم عادت إلى المنزل لتتخلص من آثار جريمتها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة وهي طالبة ثانوي، وأحيلت إلى النيابة العامة بقسم ثان طنطا والتي أمرت بحبس المتهمة. على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل صديقتها وتقطيع جثتها والتخلص منها بإلقائها بأحد المصارف بطنطا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية أحداث محافظة الغربية اليوم

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير طريق طنطا - محلة منوف

وزير التعليم يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة طنطا

رضا حجازي يفتتح معرض مخرجات ونواتج التعليم بمجمع الجلاء في طنطا

اليوم جلسة النطق بالحكم على المتهمة بقتل الطالبة فرح في الغربية
ads

الأكثر قراءة

بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة

نص كلمة السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس البوسنة والهرسك بالاتحادية، رسائل غزة الأبرز

الفيفا يخطر الزمالك بقرار جديد بشأن وقف القيد

تحرك سريع، ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

التفاصيل الكاملة لحفل زفاف الملياردير الهندي بالأهرامات.. عشاء في المتحف الكبير.. وساري هندي بلمسة كليوباترا (صور)

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

منوعات

المزيد

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل العثور على بقايا بشرية ملفوفة في أوراق

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

أبرز تصريحات رئيس الوزراء عن الأزمة الفلسطينية من السعودية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أراء المذاهب الفقهية في معنى الاستطاعة في الحج والعمرة

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمشاكل صحية ومادية وعاطفية

ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads