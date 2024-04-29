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إصابة مساعد شرطة صدمته سيارة بطريق تمي الأمديد في الدقهلية

نقل مصاب، فيتو
نقل مصاب، فيتو

أصيب مساعد شرطة بجروح وكدمات متفرقة صدمته سيارة علي طريق تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية.

نقل المصاب لمستشفي تمي الأمديد

وكان قد تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد باصطدام سيارة بمساعد شرطه ونقله إلى مستشفى تمي الأمديد لتلقي العلاج. 

إصابة مساعد شرطة صدمته سيارة
وانتقلت قوة من مباحث شرطة مركز تمي الأمديد إلى المستشفى وتبين تصادم سيارة أمام منشية بطاش تمي الأمديد وإصابة السيد رمضان السيد البسطويسي، 54 سنة، من منشية بطاش مركز تمى الأمديد مساعد شرطة من قوة مركز المنصورة بالزى الميرى وإصابته بجروح قطعية ونزيف.

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وتحرر عن ذلك المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 شهد طريق بلقاس - جمصة في محافظة الدقهلية إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكي أمام قرية الروضة وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة جمصة، بوقوع حادث تصادم على طريق جمصة حيث اصطدمت سيارة نقل وأخرى ملاكى.

الدفع بـ4 سيارات إسعاف 

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة، لمكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم أمام قرية الروضة بين سيارتين، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف.

إصابة 6 أشخاص بينهم طفلين

أسفر الحادث عن إصابة  كل من: ربيع المصرى المتولى 30 عاما مقيم المنصورة ومصاب كسر بالضلوع، منى محسوب عبد الكريم 30 عاما  مقيمة ميت زنقر طلخا وإصابتها باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفك السفلى. 

كما أصيب أحمد إبراهيم عبد الله 60 عاما مقيم ميت زنقر طلخا مصاب بكسر بالساعد الأيمن، تامر أمين خليل 39 عاما  مقيم ميت زنقر وإصابته جرح بالجبهة، ليندا تامر أمين 6 أعوام  مقيمة ميت زنقر طلخا وإصابتها كسر بالفك السفلى، أيمن تامر أمين 9 أعوام  مقيم ميت زنقر طلخا وإصابته سحجات وكدمات بالجسم. 

نقل المصابين

وتم نقل المصابين لمستشفى بلقاس لتلقى العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتي نقل وملاكي على طريق بلقاس - جمصة

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