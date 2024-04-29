الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالدائري الأوسطي

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائرى الأوسطى، اليوم الإثنين، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

إصابة وكيل وزارة الزراعة في المنيا واثنين آخرين في حادث مروري

وكانت غرفة عمليات المرور بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج فيما رفع رجال المرور آثار الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

انقلاب سيارة ميكروباص انقلاب ميكروباص حادث انقلاب سيارة ميكروباص حادث مروري أمن الجيزة

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، كثافات متحركة بمحور 26 يوليو وشارعي الهرم ورمسيس وكورنيش النيل

تحرير 318 مخالفة للمحال لعدم ترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف المحافظات

ضبط 375 تاجر مخدرات و45 متهما بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

رادارات المرور تحرر 12 ألف مخالفة تجاوز السرعة أعلى الطرق

حبس صاحب شركة وشقيقه بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة العملة

أخبار الحوادث اليوم، حريق داخل مصنع، حملة أمنية على قرى القوصية، فنانة شهيرة تحرر محضرا ضد شركة تصوير

رفضت العودة لعصمته، مندوب مبيعات يطعن طليقته في الشيخ زايد

بهدف الاحتكار، ضبط 135 ألف عبوة سجائر مهربة في مخزن بالظاهر
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

صحيفة إنجليزية تكشف السبب الحقيقي وراء أزمة محمد صلاح وكلوب

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

جدول امتحانات النقل بالإعدادية في الأقصر

3 جنيهات انخفاضًا في أسعار الدواجن، وهذا سعر البيض اليوم الإثنين

الضرائب تكشف حقيقة إصدار تعليمات بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية

سيطرة عربية على كأس السوبر الإفريقي بالنسخة السابعة على التوالي.. أزمة اتحاد العاصمة تؤهل نهضة بركان لنهائي الكونفدرالية أمام الزمالك.. وثالث نهائي بين الأهلي والترجي

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

منوعات

المزيد

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

تكلفته 35 مليار دولار، حاكم دبي يكشف تصميم مبنى المسافرين الجديد بمطار آل مكتوم الدولي

إمام الحرم المكي الشيخ السديس يطلب "إندومي" من وفد إندونيسي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل اعتقال مرشحة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب قطاع غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads