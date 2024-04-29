إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالدائري الأوسطي
أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائرى الأوسطى، اليوم الإثنين، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.
وكانت غرفة عمليات المرور بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث.
وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج فيما رفع رجال المرور آثار الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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