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اقتصاد

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A25 بعد إطلاقه رسميا

هاتف سامسونج، فيتو
هاتف سامسونج، فيتو

أطلقت سامسونج للإلكترونيات الهاتف الذكي الجديد Galaxy A25، الذي يأتي بكاميرا بدقة 50 ميجابكسل وبمثبت الصورة البصري OIS.

وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف سامسونج الجديد. 

مواصفات هاتف سامسونج 

يأتى هاتف سامسونج بتصميم  بطبقة نهائية غير لامعة بألوان تشمل الأسود المائل للأزرق، والأزرق، والأزرق الفاتح، والأصفر وبشاشة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة، والتي تعرض التفاصيل  وتظهر الألوان بدرجة سطوع تصل إلى 1000 شمعة، وتوفر خاصية Vision Booster رؤية واضحة في الخارج، في حين يعمل حاجز راحة العين Eye Comfort Shield على حماية العين من الإضاءة الزرقاء الضارة وتوفير الراحة أثناء الاستخدام الليلي والنهاري.

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تأتي كاميرا هاتف Galaxy A25 بدقة 50 ميجابكسل، لتصوير فوتوغرافي احترافي، مع مثبت الصورة البصري OIS، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور عالية الدقة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي. 

كما يأتى هاتف سامسونج Galaxy A25 بمعالج Exynos 1280 ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت، ومساحة تخزين 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية microSD. وتأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير لتوفير أداء طويل الأمد، مع دعم الشحن السريع حيث قال محمد عصمت، رئيس قطاع الهواتف المحمولة في سامسونج للإلكترونيات مصر أن التكنولوجيا يجب أن تكون متاحة للجميع، ولهذا يتم الحرص على تقديم أفضل التقنيات في جميع الهواتف ومع تقنية Dolby Atmos، يعطي هاتف Galaxy A25 صوت نقي وواقعي. 

خاصية الشحن السريع 

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 الهاتف مزود ببطارية بسعة 5.000 mAh تتميز بقدرتها على الاستمرار لمدة يومين متواصلين مع الاستخدام العادي، كما أنها تدعم الشحن السريع الذي يمكنه شحن الهاتف بسرعة  مع تقنية الشحن الفائق السرعة، 

كما يأتي هاتف Galaxy A25 مع مستشعر بصمة الإصبع الجانبي مع أربعة أجيال من تحديثات نظام التشغيل وصيانة  تمتد لمدة 5 سنوات. 

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