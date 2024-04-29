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محافظ الغربية يشهد ختام فعاليات مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"

ختام فعاليات مبادرة
ختام فعاليات مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا،فيتو

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ختام فعاليات مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا بمدرسة الشهيد عبد المعطي حمدان الابتدائية بسمتاي بقطور والتي أقامتها محافظة الغربية والجمعية العالمية لأندية الليونز بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والصحة.

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جاء ذلك من أجل الكشف على نظر أطفال المدارس بقرى ونجوع المحافظة بهدف تحسين صحة الابصار بين أطفال  المدارس مما له تأثير إيجابي على تحصيلهم وادائهم الاكاديمي بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة،المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

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وتفقد محافظ الغربية القافلة الطبية والتي تضم فريق طبي محترف ومدعم بأحدث الأجهزة لإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة للعيون، فضلا عن تفقد توزيع المستلزمات العلاجية اللازمة للحالات المرضية واختيار وتوزيع  النظارات الطبية للحالات المستحقة وتسليمها للطلاب بالمجان، وأكد وكيل وزارة الصحة على تحويل الحالات الحرجة والتي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة.

كما تفقد المحافظ المحاضرات التوعوية لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس لتتعريف بمشاكل الأبصار وطرق الوقاية منها وذلك بالتعاون بين مديريتي التربية والتعليم والصحة بمحافظة الغربية،

وأشاد المحافظ بالمبادرة ومديريتي  التربية والتعليم والصحة لجهودهم المبذولة في المبادرة.

الجدير بالذكر أن المبادرة قامت بفحص ١٩٤٩٤١طالب من اجمالي ٢٠٠٠٠٠ طالب يمثلو ٥٠٪ من الطلاب في المرحلة الابتدائية في ٣٧٠ مدرسه  كما تم  تحويل ١٠٠٠٠ طالب للمرحلة التالية من الفحص وتم اكتشاف ٤٧٤ حول،٢٠٩ سقوط جفن،المتبقي لقياس النظارات.

 

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