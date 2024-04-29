توريد القمح، جولة داخل صومعة غربال للغلال في دمنهور (بث مباشر)

رصدت عدسة " فيتو " إقبال المزارعين على توريد القمح بصومعة غربال بدمنهور بمحافظة البحيرة، ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية.

توريد 44372 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 44372 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

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تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين

طالبت بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام، مشيرةً إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

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