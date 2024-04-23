الغرفة التجارية بالبحيرة تعقد اجتماعًا لبحث آليات خفض أسعار الخبز

عقدت الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، برئاسة محمد الشريف، اليوم اجتماعًا موسعًا مع أصحاب المخابز بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك بحضور عاطف فراج _ رئيس شعبة المخابز، محمد عبد العال _ وكيل وزارة التموين بالبحيرة، سمير البلكيمى _ وكيل مديرية التموين بالبحيرة، اللواء أحمد الحسينى _ رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة.

تطبيق تخفيضات أسعار الخبز الجديدة

وخلال الاجتماع تم التأكيد علي تطبيق تخفيضات أسعار الخبز الجديدة،والتشديد على أصحاب المخابز بضرورة التزامهم بالأسعار المعلمة بالتوجيه الوزارى رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤. كما تمت مناقشة المشكلات التي تواجه أصحاب المخابز والبحث عن حلول لها.

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الاهتمام بملف خفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصرى

اعرب محمد الشريف، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة عن خالص شكره للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بملف خفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصرى، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاض في أسعار السلع الغذائية بشكل عام ومزيد من الانضباط في الأسواق.

تطبيق تخفيضات الأسعار بشكل عادل

اكد اللواء أحمد الحسيني، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة أنه يجب أن نعمل جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية والمواطن المصري للتأكد من تطبيق تخفيضات الأسعار بشكل عادل، مشيرا الي ضرورة الموازنة بين مصلحة المواطن وحقه في الحصول على السلع بأسعار مناسبة، وبين حق التاجر في تحقيق هامش ربح معقول.

وأشار محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين إلى أن هناك توجهات رئاسية لمتابعة مبادرة خفض الأسعار في كافة السلع الاستراتيجية. وأكد أن انخفاض أسعار القمح والحبوب بشكل عام ساهمت في توفير الخبز للمواطن بأسعار مناسبة للجميع.