عصام الشماع، علامات في مسيرة المخرج والسيناريست الراحل

رحل عن عالمنا منذ قليل، المخرج والسيناريست عصام الشماع، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

بدايات عصام الشماع

وللراحل عصام الشماع، العديد من الأعمال سواء في عالم الإخراج أو التأليف في الدراما والسينما، ويعد فيلم "طالع النخل" بطولة عبد الله محمود وصلاح السعدني، والذي قام بتأليفه من أوائل ما قدمه الشماع في السينما وكان ذلك عام 1988.

تلى ذلك مشاركته في تأليف فيلم "الأراجوز" رفقة هاني لاشين، حيث عرض الفيلم عام 1989 وكان من بطولة عمر الشريف وميرفت أمين ومن إخراج هاني لاشين.

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مشوار عصام الشماع

تبعه بعد ذلك بالعديد من الأعمال المتنوعة، حيث جاءت الأعمال التي قام بتأليفها أو كتابة السيناريو والحوار لها أفلام: "دنيا عبد الجبار - كابوريا - كروانة مجانينو - الجنتل - رقم مهم جدا - النمس - راندفو - علمني حبك - الفاجومي - أخلاق العبيد".

أما في مجال الإخراج فقدم عصام الشماع كل من مسلسلات: "عظمة يا ست - المحاربون - رجل في زمن العولمة - أسلحة دمار شامل - قمر 14 - نافذة على العالم - الكبريت الأحمر".

درس عصام الشماع، الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس في عام 1982، وله العديد من الأعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة.

في 2011 تم انتخاب عصام الشماع، كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.

دور عصام الشماع فى فيلم الفاجومي

وحول اختياره سيرة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم فى العمل الشهير "الفاجومي" الذي يوثق سيرة حياته.

وكان عصام الشماع قد صرح حينها، بأن اختياره لسيرة الشاعر الكبير الراحل لتقديمها فى فيلم سينمائى حمل اسم «الفاجومى» جاء على خلفية قناعته التامة بأن أحمد فؤاد نجم كان دائمًا رمزًا للمواطن المصرى بكل ملامحه.