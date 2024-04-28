الأحد 28 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يُوَجِّه بتقديم الخدمات الطبية لمواطني قرية الضبعية (صور)

جانب من أعمال القافلة،
جانب من أعمال القافلة، فيتو

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أعمال القافلة الطبية المجانية بمدرسة الضبعية، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، والتي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، وذلك ضمن خطة الدولة توفير الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.   

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عدد المنتفعين من القافلة 

حيث استقبلت القافلة 1554 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".  

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جانب من أعمال القافلة، فيتو
جانب من أعمال القافلة، فيتو

وأكد "بشارة" على ضرورة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.
 


تخصصات القافلة الطبية المجانية 

ومن جانبها أشارت الدكتورة ريم مصطفى مدير عام مديرية الصحة بالإسماعيلية، خلال تفقدها القافلة في اليوم الأول، إلى أن القافلة تضمنت ٦ تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة وجراحة عامة وجراحة مسالك والجلدية والأسنان وعيادة أنف وأذن وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم ١٠٠ صنف دوائي. 

جانب من أعمال القافلة، فيتو
جانب من أعمال القافلة، فيتو

 بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.  

 

عقد الندوات التوعوية 

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة. 

جانب من أعمال القافلة، فيتو
جانب من أعمال القافلة، فيتو
جانب من أعمال القافلة، فيتو
جانب من أعمال القافلة، فيتو
جانب من أعمال القافلة، فيتو
جانب من أعمال القافلة، فيتو

مؤكدة أنه تم استقبال 524  حالة بعيادة الباطنة، 140 حالة بعيادة الجراحة،180 حالة بعيادة المسالك،350  حالة بعيادة الأطفال،17 حالة بعيادة تنظيم الأسرة، 80 حالة بعيادة النساء، 218 حالة بعيادة الأسنان، 41 حالة بعيادة السكر والضغط، بالإضافة إلى 4 حالات بالأشعة.

 

جانب من أعمال القافلة، فيتو

 

 

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