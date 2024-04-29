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محافظ المنوفية يستقبل رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية

محافظ المنوفية يستقبل
محافظ المنوفية يستقبل رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية

استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق – رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية.

تأتي هذه الزيارة علي هامش حضور فعاليات احتفالية الهيئة العامة للاستعلامات بعيد تحرير سيناء والتي ينظمها مركز النيل للإعلام بشبين الكوم، حضر اللقاء محمد موسي نائب المحافظ، الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.

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رحب المحافظ برئيس المجلس المصري للشئون الخارجية علي أرض المنوفية، مشيرًا إلى  أن ذكرى تحرير أرض سيناء جسدت إرادة خير أجناد الأرض الذين ضحوا بدمائهم من أجل جزء غالي وثمين من أرض الوطن.

تعمير سيناء

كما ثمن المحافظ جهود الدولة واهتمامها بتعمير سيناء بالمشروعات القومية العملاقة والاستفادة من خيرها وذلك ضمن رؤية القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد أبو ليمون على  أن تلك الذكرى الغالية ستظل تخليدًا لملحمة تاريخية للعزة والكرامة وعزيمة الجيش المصري وإصراره علي تحقيق الانتصار.

وقد أهدي محافظ المنوفية درع المحافظة لرئيس المجلس المصري للشئون الخارجية كهدية تذكارية وتقديرًا لجهوده المتميزة.

تحقيق التنمية الشاملة

وأعرب السفير محمد العرابي عن سعادته بتواجده اليوم على أرض المنوفية وحفاوة الاستقبال، مثمنًا جهود محافظ المنوفية في تحقيق تنمية شاملة بكافة قطاعات الخدمية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لمحاور الجمهورية الجديدة.

وأشار العرابى إلى الدور الحيوي والهام الذي لعبته الدبلوماسية المصرية ونجاحها في توظيف قدرتها وخبراتها وإمكاناتها لاستعادة سيناء كاملة عبر المفاوضات السياسية والسلام.

سيناء السلام

هذا ومن المقرر عقد ندوة إعلامية تحت عنوان  " سيناء السلام عبقرية الدبلوماسية المصرية " بمقر قاعة المؤتمرات بمركز المعلومات بجامعة المنوفية،  بحضور المستشار العسكرى.

تتناول  الندوة إطلالة علي جهود الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن الموقف المصري في المحافل الدولية والإقليمية ما بين هزيمة يونيو ونصر أكتوبر، فضلًا عن عقد مفاوضات شاقة استمرت حتي توقيع معاهدة السلام واسترداد طابا بمشاركة نخبة من كفاءات دبلوماسية وقانونية وتاريخية وعسكرية.

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المنوفية السفير محمد العرابى عيد تحرير سيناء سيناء محافظة المنوفية

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