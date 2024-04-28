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ثقافة وفنون

بيت السناري يستضيف ندوة "25 أبريل يوم له تاريخ" احتفالا بعيد تحرير سيناء

بيت السناري، فيتو
بيت السناري، فيتو

يستضيف بيت السناري الأثري، والتابع لمكتبة الإسكندرية بالسيدة زينب ندوة بعنوان "25 أبريل يوم له تاريخ" والتي تنظمها لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، احتفالًا بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وذلك في تمام السابعة من مساء غدا الإثنين الموافق 29 أبريل الجارى.

ندوة 25 أبريل يوم له تاريخ

و يشارك في الندوة الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري بجامعة الزقازيق، والدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة ولاء محمد الكاتبة والباحثة واستاذة التاريخ، والدكتور مسعد عويس مقرر لجنة الشباب، والدكتور يوسف ورداني مساعد وزير الشباب والرياضة السابق.

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وتدير الندوة الدكتورة أميرة جمال عضو اللجنة واستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة قناة السويس.

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