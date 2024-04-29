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توريد 67 ألفا و200 طن قمح بمحافظة كفر الشيخ

قمح كفر الشيخ،فيتو
قمح كفر الشيخ،فيتو

قال عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بمحافظة كفرالشيخ، إن استلام القمح المحلي خلال موسم 2024 الحالي، يتم من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي وقطاع مطاحن كفرالشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

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وأضاف وكيل مديرية التموين بمحافظة كفرالشيخ، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ  كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها  وفقا لتوجيهات المحافظ.

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  • انتظام صرف مستحقات المزارعين أولا بأول

ولفت إلى أن وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ قد شدد على ضرورة تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، وبلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام  وحتى اليوم  الأثنين (67200 طنا و538 كجم).

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام  2024 وتنظيم وتداوله والتعامل عليه، وقد جاء بالقرار المشار إليه تحديد سعر استلام إردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط؛ كما جاء بالقرار أيضا أن تشكل لجان الاستلام بكل موقع من كل من (مديرية التموين- الهيئة القومية لسلامة الغذاء- مديرية الزراعة- الجهة المسوقة- جمعية القبانية- البورصة السلعية).


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