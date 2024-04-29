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تداول 3 آلاف و198 حاوية متنوعة خلال 24 ساعة بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية،فيتو
ميناء الإسكندرية،فيتو

شهدت حركة التداول والملاحه بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا حيث تم دخول وخروج 34 سفينه في 24 ساعة إلى ارصفة مينائي الأسكندرية والدخيلة  ، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ  40 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل كما تم تداول 3198 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

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وبلغت أعداد الحاويات الوارد 1997 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1201 حاوية

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وفيما يتعلق بحركة تداول  البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول  145 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ميناء الإسكندرية 

ووجه اللواء بحري / نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

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الاسكندرية ميناء الإسكندرية إجراءات تداول المنتجات والسلع

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