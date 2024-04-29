الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر سيتي يتلقى صدمة بعد مباراة نوتينجهام

مانشستر سيتي،فيتو
مانشستر سيتي،فيتو

الدوري الانجليزي، كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، على وجود حالة من القلق داخل مانشستر سيتي، بشأن غياب أحد نجوم الفريق حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.  

وحقق مانشستر سيتي، فوزا مهما ضد نوتينجهام فورست، مساء الأحد، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة 35 للبريميرليج.

وشهدت المباراة إصابة ثنائي مانشستر سيتي وعدم استكمال المباراة، وهما الحارس إيدرسون واللاعب جاك جريليش.

تصريحات جوارديولا

وقال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في تصريحات عقب المباراة، إن إصابة إيدرسون لا تبدو جيدة.

Advertisements

وبحسب صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي ينتظر معرفة ما إذا كان بإمكان إيدرسون اللعب مرة أخرى هذا الموسم أم لا.

وأوضحت الصحيفة، أن إيدرسون سيخضع للمزيد من الفحوص الطبية، اليوم الإثنين، للوقوف على مدى إصابته.

ونوهت الصحيفة، لوجود احتمالية لانتهاء موسم الحارس البرازيلي، والاعتماد على الحارس البديل أورتيجا في المباريات المقبلة.

ويستعد مانشستر سيتي لخوض ال4 مباريات الأخيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أمام وولفرهامبتون، فولهام، توتنهام ووست هام.

كما يخوض مانشستر سيتي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد جاره مانشستر يونايتد.

وواصل أرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة بعدما حسم ديربي شمال لندن أمام توتنهام لصالحه بنتيجة 3-2.

وواصل مانشستر سيتي الذي يتبقي له مباراة مؤجلة أمام توتنهام مطاردة أرسنال علي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق السيتي الفوز علي نوتنجهام فورست 2-0 بالجولة الـ35.

وتقلصت فرص ليفربول في المنافسة علي لقب الدوري الإنجليزي بعدما تعادل مع وست هام يونايتد 2-2 في الجولة ذاتها، فيما هبط شيفيلد يونايتد رسميا من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

1- آرسنال  80 نقطة
2- مانشستر سيتي  79 نقطة
3- ليفربول  75 نقطة
4- أستون فيلا  67 نقطة
5- توتنهام هوتسبير  60 نقطة
6- مانشستر يونايتد  54 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد  53 نقطة
8- وست هام يونايتد  49 نقطة
9- تشيلسي  48 نقطة
10- بورنموث  48 نقطة
11- وولفرهامبتون  46 نقطة
12- برايتون  44 نقطة
13- فولهام  43 نقطة
14- كريستال بالاس  40 نقطة
15- إيفرتون  36 نقطة
16- برينتفورد  35 نقطة
17- نوتينغهام فورست  26
18- لوتون تاون  25 نقطة
19- بيرنلي  24 نقطة
20- شيفيلد يونايتد  16 نقطة. 

اشتعال الصراع بين أرسنال ومانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ35

مانشستر سيتي يواصل مطاردة أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في نوتنجهام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مانشستر سيتي نوتينجهام فورست ايدرسون جاك جريليش جوارديولا الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

اشتعال الصراع بين أرسنال ومانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ35

مانشستر سيتي يواصل مطاردة أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في نوتنجهام

ads

الأكثر قراءة

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

رئيس الوزراء يكشف تكلفة استضافة اللاجئين في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

بعد توقيع غرامة مالية جديدة.. أزمات أفشة مسلسل “كل موسم” مع الأهلي

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

السيسي يستقبل رئيس البوسنة والهرسك

منوعات

المزيد

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

تكلفته 35 مليار دولار، حاكم دبي يكشف تصميم مبنى المسافرين الجديد بمطار آل مكتوم الدولي

إمام الحرم المكي الشيخ السديس يطلب "إندومي" من وفد إندونيسي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل اعتقال مرشحة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب قطاع غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمشاكل صحية ومادية وعاطفية

ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads