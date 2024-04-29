مانشستر سيتي يتلقى صدمة بعد مباراة نوتينجهام

الدوري الانجليزي، كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، على وجود حالة من القلق داخل مانشستر سيتي، بشأن غياب أحد نجوم الفريق حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وحقق مانشستر سيتي، فوزا مهما ضد نوتينجهام فورست، مساء الأحد، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة 35 للبريميرليج.

وشهدت المباراة إصابة ثنائي مانشستر سيتي وعدم استكمال المباراة، وهما الحارس إيدرسون واللاعب جاك جريليش.

تصريحات جوارديولا

وقال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في تصريحات عقب المباراة، إن إصابة إيدرسون لا تبدو جيدة.

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وبحسب صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي ينتظر معرفة ما إذا كان بإمكان إيدرسون اللعب مرة أخرى هذا الموسم أم لا.

وأوضحت الصحيفة، أن إيدرسون سيخضع للمزيد من الفحوص الطبية، اليوم الإثنين، للوقوف على مدى إصابته.

ونوهت الصحيفة، لوجود احتمالية لانتهاء موسم الحارس البرازيلي، والاعتماد على الحارس البديل أورتيجا في المباريات المقبلة.

ويستعد مانشستر سيتي لخوض ال4 مباريات الأخيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أمام وولفرهامبتون، فولهام، توتنهام ووست هام.

كما يخوض مانشستر سيتي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد جاره مانشستر يونايتد.

وواصل أرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة بعدما حسم ديربي شمال لندن أمام توتنهام لصالحه بنتيجة 3-2.

وواصل مانشستر سيتي الذي يتبقي له مباراة مؤجلة أمام توتنهام مطاردة أرسنال علي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق السيتي الفوز علي نوتنجهام فورست 2-0 بالجولة الـ35.

وتقلصت فرص ليفربول في المنافسة علي لقب الدوري الإنجليزي بعدما تعادل مع وست هام يونايتد 2-2 في الجولة ذاتها، فيما هبط شيفيلد يونايتد رسميا من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال 80 نقطة

2- مانشستر سيتي 79 نقطة

3- ليفربول 75 نقطة

4- أستون فيلا 67 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة

6- مانشستر يونايتد 54 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 53 نقطة

8- وست هام يونايتد 49 نقطة

9- تشيلسي 48 نقطة

10- بورنموث 48 نقطة

11- وولفرهامبتون 46 نقطة

12- برايتون 44 نقطة

13- فولهام 43 نقطة

14- كريستال بالاس 40 نقطة

15- إيفرتون 36 نقطة

16- برينتفورد 35 نقطة

17- نوتينغهام فورست 26

18- لوتون تاون 25 نقطة

19- بيرنلي 24 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة.