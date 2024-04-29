التفاصيل الكاملة لحفل زفاف الملياردير الهندي بالأهرامات.. عشاء في المتحف الكبير.. وساري هندي بلمسة كليوباترا (صور)

أصبح حفل زفاف الملياردير الهندي أنكور جاين الرئيس التنفيذي لشركة “Bilt Rewards” وعارضة الأزياء وبطلة الملاكمة السابقة إريكا هاموند في مصر وتحديدا تحت سفح أهرامات الجيزة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فالملياردير الهندي عقد زفافه تحت سفح الأهرامات في حفل ملئ بالبهجة استمر 4 أيام ضم 130 ضيفا فقط أبرزهم عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس الصديق الشخصي لعائلة الملياردير الهندي.

وبحسب صحيفة “bollywoodshaadis” الهندية، لم يكن موقع الزفاف أمام الأهرامات هو الشئ الوحيد المختلف الذي فاجأ الجميع، بل لم يكن هناك وصيفة شرف للعروسة أو رفقاء للعريس كما هو المتعارف عليه في عادات الزواج لديهم.

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زفاف في الفضاء

وبحسب تقرير صادر عن مجلة “People” كان الملياردير الهندي في البداية يرغب في أن يتزوج في الفضاء وتحديدًا علي سطح القمر لكن عروسته اقترحت عليه أن يبدأوا حياتهم الجديدة من مصر، خاصة أن الطرفين يعشقان التراث القديم.

واستمر حفل الزفاف الباهظ أربعة أيام في القاهرة، بعد أن أمضيا أيضًا عطلة ما قبل الزفاف في جنوب إفريقيا، وتضمن خط سير الرحلة عشاء سفاري في قلب غابة جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى تجربة سفاري مليئة بالمغامرات في الغابة.

وتعد عروس الملياردير الهندي هي إريكا هاموند، واحدة من مبتكري تطبيق للياقة البدنية، كما أنشأت أيضًا تطبيقًا يسمى Strong by Erika، وهو برنامج HIIT وتمارين القوة مستوحى من الملاكمة، كما أنشئت أيضا Knockout، وهو فصل لياقة بدنية جماعي مستوحى من الملاكمة يتم تقديمه في شركة Equinox للياقة البدنية، ومقرها في مدينة نيويورك.

أما أنكور جاين، فهو خريج كلية وارتون للأعمال والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bilt Rewards وKairos، كما أنه أيضًا جزء من مؤسسة X-Prize، وهي منظمة غير ربحية تصمم وتستضيف مسابقات عامة لتشجيع التطور التكنولوجي، وهو أيضًا عضو في مجلس المحيط الهادئ للعلاقات الخارجية.

تفاصيل التقاء العشاق

والتقى الملياردير التكنولوجي ذو الأصل الهندي بإريكا لأول مرة عندما بدأ ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية المفضلة لدى المشاهير، Rumble Boxing، حيث كانت مدربة لياقة بدنية وأحد الأعضاء المؤسسين، وبعد أن تعرفا على بعضهما لبعض الوقت.

وفي نوفمبر 2022 تم عقد الخطوبة بين أنكور وإريكا، ومن ثم استخدموا الطائرات الخاصة للانتقال والزفاف أمام سفح الأهرامات، ومن ثم زيارة قصر محمد علي والذي وصفته عروس الملياردير الهندي بأنه كان حلما بالنسبة لها أن يتم الزفاف في الأهرامات، بينما قال أنكور إنه افضل من إنفاق آلاف الدولارات على الزهور بدون فائدة.

لمسة كليوباترا على فستان الزفاف

وأعقب ذلك الزفاف حفل عشاء تحت عنوان "مصر القديمة وحفل Met Gala" في المتحف المصري الكبير الذي لم يتم افتتاحه بعد، كما تخلل العشاء عروضًا تقليدية ورقصات جوية.

وقالت أريكا عن حفل زفافها إنها مزجت ما بين الثقافة الهندية والمصرية القديمة والتقاليد الغريبة في حفل زفافها، أما عن الفستان الذي ارتدته فقالت إنه ممزوج من الإلهام الهندي الممزوج بإحساس كليوباترا والتصميمات الهندية الحديثة مثل فساتين الساري”.