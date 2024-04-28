زاهي حواس يكشف تكلفة حفل الزفاف الأسطوري في حضن الأهرامات

حفل الزفاف الأسطوري بالأهرامات، أشاد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار والمصريات، بالتسهيلات التي قدمتها الدولة لإنجاح استضافة منطقة الأهرامات بالجيزة، حفل زفاف الملياردير الهندي أنكور جاين على عارضة الأزياء أريكا هاموند، وذلك ضمن جدول الحفلات التي تستضيفها مصر ضمن جهود الترويج السياحي للآثار المصرية.

عريس حفل الزفاف الأسطوري





وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: أن عريس الزفاف الأسطوري في الأهرامات من أشهر رجال الأعمال في أمريكا، مؤكدًا: لم أشاهد إشكالا واحدا تعرض له الملياردير أنكور جاين وعارضة الأزياء أريكا هاموند خلال إقامة حفل الزفاف.

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تكلفة حفل الزفاف الأسطوري بالأهرامات

ولفت إلي أنه تم إقامة حفل زفاف ضخم بالمتحف الصري الكبير ثم حفلا في مكان حفلات الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، مؤكدًا أن تكلفة حفل الزفاف الأسطوري للملياردير الهندي الأمريكي وعارضة الأزياء بلغ 3 ملايين دولار.



واستضافت منطقة الأهرامات بالجيزة، حفل زفاف الملياردير الهندي أنكور جاين على عارضة الأزياء أريكا هاموند، وذلك ضمن جدول الحفلات التي تستضيفها مصر ضمن جهود الترويج السياحي للآثار المصرية.



ضوابط استضافة الحفلات الخاصة بالمواقع الأثرية





وقالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، إن العديد من رواد العالم يسعون إلي إحياء الحفلات بطريقة رائعة من خلال ظهور الحفلات أو المناطق الأثرية المصرية خلفية لهم.

وأضافت المصادر، أن وزارة السياحة والآثار، حددت عدة خطوات لاستضافة الحفلات والفعاليات الثقافية والاجتماعية للأفراد والشركات والمؤسسات في عدد من المناطق الأثرية مع الالتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بلائحة الحفلات والفعاليات التي أقرها المجلس الأعلى للآثار.

وأشارت المصادر إلي أن شروط المجلس الأعلي للآثار لاستضافة الحفلات والفعاليات تتضمن عدة نقاط وهي: «التقدم بطلب إلى إدارة تنمية الموارد المالية بالوزارة وتقديم كارت تعريفي وطلب إقامة الحفل وبنوده وطريقة سداد الرسوم وطريقة الدفع ويتم بعدها العرض علي السلطة المختصة وفي حال الموافقة يتم الحصول علي خطاب تأكيد الحجز».



شروط تنظيم الاحتفالات بالمواقع الأثرية



وأكدت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلي للآثار ضرورة الحفاظ على الآثار والمظهر الحضاري للموقع وبيئة المنطقة الأثرية أو المتحف، والالتزام بقواعد النظام العام والآداب العامة، والالتزام بتعليمات الأمن والصحة والدفاع المدني ومواعيد إقامة وانتهاء النشاط أو الفاعلية أو التصوير التي يقرها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية.



كما تضمنت شروط المجلس الأعلي للآثار لاستضافة الاحتفالات والفعاليات الالتزام باللوائح والقرارات والنشرات الداخلية للمجلس الأعلى للآثار والمطبقة في كل منطقة أو موقع أثرى أو متحف، ويحظر ممارسة أية شعائر أو طقوس دينية أثناء إقامة النشاط أو الفعالية أو التصوير بالمناطق الأثرية والمتاحف فيما عدا المراسم المرتبطة بمناسبات الخطبة وعقد القران.