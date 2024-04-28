زفاف أسطوري في حضن الأهرامات، الملياردير الهندي أنكور جاين يتزوج عارضة الأزياء أريكا هاموند

تسعي وزارة السياحة والآثار لتعظيم إيرادات القطاع من خلال إحياء الحفلات الخاصة، بما لا يتعدي علي حرم المنطقة الأثرية بالمناطق الآثرية ويحافظ علي طبيعتها الأثرية.



واستضافت منطقة الأهرامات بالجيزة، حفل زفاف الملياردير الهندي أنكور جاين على عارضة الأزياء أريكا هاموند، وذلك ضمن جدول الحفلات التي تستضيفها مصر ضمن جهود الترويج السياحي للآثار المصرية.



ضوابط استضافة الحفلات الخاصة بالمواقع الأثرية



وقالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، إن العديد من رواد العالم يسعون إلي إحياء الحفلات بطريقة رائعة من خلال ظهور الحفلات أو المناطق الأثرية المصرية خلفية لهم.

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وأضافت المصادر، أن وزارة السياحة والآثار، حددت عدة خطوات لاستضافة الحفلات والفعاليات الثقافية والاجتماعية للأفراد والشركات والمؤسسات في عدد من المناطق الأثرية مع الالتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بلائحة الحفلات والفعاليات التي أقرها المجلس الأعلى للآثار.

وأشارت المصادر إلي أن شروط المجلس الأعلي للآثار لاستضافة الحفلات والفعاليات تتضمن عدة نقاط وهي: «التقدم بطلب إلى إدارة تنمية الموارد المالية بالوزارة وتقديم كارت تعريفي وطلب إقامة الحفل وبنوده وطريقة سداد الرسوم وطريقة الدفع ويتم بعدها العرض علي السلطة المختصة وفي حال الموافقة يتم الحصول علي خطاب تأكيد الحجز».



شروط تنظيم الاحتفالات بالمواقع الأثرية

وأكدت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلي للآثار ضرورة الحفاظ على الآثار والمظهر الحضاري للموقع وبيئة المنطقة الأثرية أو المتحف، والالتزام بقواعد النظام العام والآداب العامة، والالتزام بتعليمات الأمن والصحة والدفاع المدني ومواعيد إقامة وانتهاء النشاط أو الفاعلية أو التصوير التي يقرها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية.



كما تضمنت شروط المجلس الأعلي للآثار لاستضافة الاحتفالات والفعاليات الالتزام باللوائح والقرارات والنشرات الداخلية للمجلس الأعلى للآثار والمطبقة في كل منطقة أو موقع أثرى أو متحف، ويحظر ممارسة أية شعائر أو طقوس دينية أثناء إقامة النشاط أو الفعالية أو التصوير بالمناطق الأثرية والمتاحف فيما عدا المراسم المرتبطة بمناسبات الخطبة وعقد القران.



تحذيرات المجلس الأعلي للآثار لتنظيم الاحتفالات

وحذر المجلس الأعلى للآثار من إقامة النشاط او الفعالية أو التصوير إلا تحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للأثار ويلتزم منظم النشاط أو الفاعلية أو التصوير بإزالة جميع المخلفات فور انتهائه مباشرة وإعادة الموقع المستغل إلى الحالة التي كان عليها وقت تسليمه له، كما يراعى أن يكون التجهيز للأنشطة والفعاليات في غير مواعيد العمل الرسمية كلما أمكن ذلك حتى لا يؤثر على مسار الزيارات.