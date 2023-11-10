ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق.. 2000 جنيه زيادة جديدة.. الشعبة: تحولنا من تجار السعادة إلى منبوذين ونطالب بتدخل الدولة

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، خلال نوفمبر الجاري، وفقًا لتأكيدات عدد من التجار خلال جولة ميدانية قامت بها «فيتو»، وأن أسعار الأجهزة الكهربائية وخاصة الثلاجات قفزت نحو 2000 جنيه في الأسواق.

جولة ميدانية لرصد أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق

البداية مع رصد أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، خلال جولة ميداينة قامت بها، حيث أكد عدد من تجار الأجهزة الكهربائية؛ ارتفاع الأسعار بصفة عامة، خاصة في أسعار الغسالات والثلاجات.

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ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، فيتو

أسعار الثلاجات في الأسواق بعد زيادة الأسعار

وأضافوا أن أسعار الثلاجات شهدت ارتفاعات كبيرة خلال أسبوع واحد، إذ ارتفع سعر الثلاجة بمختلف أحجامها وموديلاتها بنحو 1000 جنيه في أسبوع واحد، حيث بلغ سعر الثلاجة الـ 13 قدم نحو 17 ألف جنيه، الثلاجة 14 قدم نحو 18 ألف جنيه، ثلاجة الحجم الكبير 16 قدم نحو 20500 جنيه.

فيما تراوح سعر ثلاجة 14 قدم في بعض الموديلات المتطورة من 20500 جنيه إلى 22500 جنيه، ثلاجة 20 قدم بسعر 45 ألف جنيه، ثلاجة 18 قدم بسعر من 32 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه.

فما هي أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال نوفمبر، وما هي أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق بعد الزيادات؟

«فيتو» حاورت جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، وطرحت عليه العديد من الأسئلة بشأن حالة السوق وأسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، وحجم الزيادة في السعر فضلًا عن المطالب والمقترحات لمواجهة ارتفاع الأسعار في السوق.

15 % ارتفاعًا في أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق

يقول «زكريا» إن حالة السوق خالفت التوقعات، حيث شهدت أسواق الأجهزة الكهربائية ارتفاعات غير مبررة تراوحت من 10 إلى 15% خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، بعد حالة استقرار دامت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، فالتجار كانوا في انتظار تحريك السوق مع تقديم عروض وتخفيضات نهاية العام على الأسعار، حتى تعود حركة سوق الأجهزة الكهربائية للانتعاش مرة أخرى، بعد حالة الركود التي أصابت سوق الأجهزة الكهربائية مع الارتفاعات الكبيرة، التي زادت العبء على المواطنين بعدم قدرتهم على الشراء مع هذه الأسعار.

جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، فيتو

مبررات المصنعين عن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية غير مقنعة

وعن أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، أوضح أن مبررات المصنعين عن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بأن سعر العملة الأجنبية ارتفعت، وهذا غير صحيح، فأسعار صرف الدولار مستقر في البنوك، وعليه فإن مبررات المصنعين عن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية غير مقنعة، فالتجار فوجئوا بإغلاق الشركات التوريد للمحلات والمعارض قبل نهاية شهر أكتوبر، ثم أعلنوا أسعار شهر نوفمبر بالزيادات الجديدة.

70 % انخفاضًا في مبيعات الأجهزة الكهربائية بسبب ارتفاع الأسعار

وعن حجم مبيعات محلات الأجهزة الكهربائية مع ارتفاعات الأسعار، قال إن سوق الأجهزة الكهربائية يتعرض لزيادات متلاحقة في الأسعار، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة المبيعات، حيث تتفاوت نسبة انخفاض مبيعات الأجهزة الكهربائية من منطقة إلى أخرى، لكن في العموم تتراوح نسبة انخفاض مبيعات قطاع الأجهزة الكهربائية من 50 إلى 70% متأثرة بارتفاع الأسعار.

مناشدة عاجلة لتدخل الجهات المعنية بشأن المطالبة بتثبيت أسعار الأجهزة الكهربائية حتى نهاية العام

وطالب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، الدولة بضرورة التدخل لحل الأزمة الحالية، قائلًا: «أناشد جميع المسئولين والجهات المعنية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس أحمد سمير، بضرورة التدخل لإنقاذ القطاع، ومحاولة تثبيت الأسعار حتى نعاية عام 2023».

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، فيتو

المطالبة بمحاسبة المصنعين على رفع أسعار الأجهزة الكهربائية دون مبررات

وأضاف أن تثبيت أسعار الأجهزة الكهربائية حتى نهاية العام يعد فرصة لالتقاط الأنفاس، وتحريك مبيعات سوق الأجهزة الكهربائية، الذي عانى من الركود لشهور مع ارتفاعات الأسعار، ويجب تدخل الدولة حتى لا تتحول التجارة إلى سرقة، إذ يجب محاسبة المصنعين على رفع الأسعار دون مبررات.

تجار الأجهزة الكهربائية تحولوا من تاجر السعادة إلى منبوذ

وتابع: نحن محبطون من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، حيث تحولنا من تجار السعادة حيث يدخل العملاء لشراء الأجهزة المعمرة سواء لجهاز العروس أو للمنزل، إلى تجار منبوذين يشار إلينا بأننا جشعين وأننا السبب في ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، وهذا ليس صحيح فنحن لسنا المصنعين، نحن حلقة أخيرة في المنظومة، لكننا من يواجه المواطنين، الذين أصبحت حالتهم سيئة مع ارتفاع أسعار السلع، فالمواطنون والتجار محبطون من ارتفاع الأسعار.

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية سببًا في إحباط المقبلين والمقبلات على الزواج

وجدد جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، مطالبه ومناشداته للجهات المعنية في الدولة، بضرورة التدخل لمواجهة ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، التي لا غنى عنها ويحتاج إلى المواطنين، وأصبحت سببًا في إحباط المواطنين، وخاصة المقدمين على الزواج، حيث ارتفع متوسط أسعار تجهيز المنزل الجديد للمقبلين والمقبلات على الزواج، مع ارتفاع أسعار جميع مستلزمات المنزل، بما فيها الأجهزة الكهربائية.

العروس تحتاج إلى 100 ألف جنيه على الأقل لشراء الأجهزة الكهربائية لتأسيس منزلها الجديد

وتابع: أن جهاز العروسة يحتاج إلى مبلغ كبير لشراء الأجهزة الكهربائية، وأصبحنا نرى الكآبة والحزن على وجه العروس حينما تدخل إلى المحل لشراء الأجهزة، فتجد أن الميزانية التي أعدتها لشراء الأجهزة الكهربائية، أقل مما تحلم وتتمنى شراءه، حيث ارتفع متوسط أسعار الأجهزة الكهربائية في جهاز العروسة ليتراوح من 80 إلى 100 الف جنيه، لشراء أجهزة متوسطة وليست الأجهزة المتطورة التكنولوجيا لتأسيس منزلها الجديد.

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، فيتو

أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق بعد الزيادات

وعن أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق بعد الزيادات، أوضح «جورج» أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت ارتفاعًا تراوح من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه، حيث أن أسعار الثلاجة في الأسواق ارتفعت من 20 ألف جنيه إلى سعر 21500 جنيه و22 ألف جنيه، وتتباين أسعار الثلاثجات في الأسواق، فالثلاجة الشعبي «تبريد هواء» من 18 إلى 19 قدم يصل سعرها إلى 40 ألف جنيه، أنا أسعار الثلاجة الماركة أو المتطورة في التصنيع فتصل إلى 65 ألف جنيه.

أسعار الغسالة في الأسواق

وأما أسعار الغسالة في الأسواق، فأشار إلى أن سعر الغسالة المتوسطة يتراوح من 15 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه، وهناك غسالات تتخطى الـ 50 ألف ولكن بتكنولوجيا متطورة.

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، فيتو

أسعار شاشات التليفزيون في الأسواق

وفيما يخص أسعار شاشات التليفزيون في الأسواق، أوضح أن أسعار الشاشات تختلف حسب الحجم والتكنولجيا المستخدمة في التصنيع، ويتراوح سعر شاشات التليفزيون الصغيرة من 7 إلى 8 ألاف جنيه، فيما تتراوح أسعار الشاشات المتوسطة من 10 إلى 12 ألف جنيه.