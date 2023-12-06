الثلاجات والتكييفات تهدد البشر بموجة احتباس حراري الأخطر على الإطلاق، وقادة العالم يتفقون على اتخاذ تدابير رئيسية لخفض الانبعاثات المتوقعة لعام 2050

مع ارتفاع درجات الحرارة، من المهم أن نعمل معًا لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع التبريد “أجهزة الثلاجات والتكييفات” والتحول إلى التبريد المستدام، الذي يعد هدفا مهمًا بشكل خاص للمجتمعات الأكثر ضعفًا، والتي غالبًا ما ساهمت بأقل قدر في تغير المناخ ولكنها الأكثر تعرضًا لآثاره.

اتخاذ تدابير رئيسية لتقليل استهلاك الطاقة



اتفق قادة العالم خلال الأيام الماضية في مؤتمر المناخ cop 28 على أن اتخاذ تدابير رئيسية لتقليل استهلاك الطاقة لمعدات التبريد الذي من شأنه أن يخفض ما لا يقل عن 60% من الانبعاثات القطاعية المتوقعة لعام 2050، ويوفر إمكانية الوصول الشامل إلى التبريد المنقذ للحياة، وتخفيف الضغط عن شبكات الطاقة وتوفير تريليونات الدولارات بحلول عام 2050، وفقا لتقرير جديد نُشر خلال محادثات المناخ COP28 في دبي.

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كيفية تلبية متطلبات التبريد مع خفض الانبعاثات"

ويضع تقرير مراقبة التبريد العالمي، بعنوان "الحفاظ على البرودة: كيفية تلبية متطلبات التبريد مع خفض الانبعاثات" - الصادر عن تحالف التبريد بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة - تدابير تبريد مستدامة، ومن شأن اتباع هذه التدابير أن يحقق التخفيضات بنسبة 60 %؛ ومن شأن إزالة الكربون السريع من شبكات الطاقة أن يقلل من الانبعاثات القطاعية بنسبة 96%.

تعهد التبريد العالمي

ويأتي هذا التقرير دعمًا لتعهد التبريد العالمي، وهو مبادرة مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ وتحالف التبريد، وقد وقعت أكثر من 60 دولة على التعهد بالتزامات للحد من التأثير المناخي لقطاع التبريد.

وقالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه يجب أن ينمو قطاع التبريد لحماية الجميع من ارتفاع درجات الحرارة، والحفاظ على جودة الأغذية وسلامتها، والحفاظ على استقرار اللقاحات وإنتاجية الاقتصادات، لكن هذا النمو يجب ألا يأتي على حساب التحول في مجال الطاقة والتأثيرات المناخية الأكثر حدة، ويجب على البلدان وقطاع التبريد أن يتحركوا الآن لضمان نمو التبريد منخفض الكربون، ومن حسن الحظ أن الحلول متاحة اليوم، وتحقيق التبريد المستدام والموفر للطاقة يوفر فرصة لخفض ظاهرة الاحتباس الحراري، وتحسين حياة مئات الملايين من الناس، وتحقيق وفورات مالية ضخمة.

النمو السريع وغير المستدام في التبريد

ويؤدي تغير المناخ ونمو السكان والدخل والتوسع الحضري إلى زيادة الطلب على التبريد، وهو أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يفتقر نحو 1.2 مليار شخص في أفريقيا وآسيا إلى خدمات التبريد، مما يعرض الأرواح للخطر بسبب الحرارة الشديدة، ويقلل دخول المزارعين، ويزيد من فقدان الغذاء وهدره، وإعاقة الوصول الشامل للقاحات، ومع ارتفاع درجات الحرارة، من المهم أن نعمل معًا لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع التبريد مع زيادة الوصول إلى التبريد المستدام. ويعد هذا الوصول مهمًا بشكل خاص للمجتمعات الأكثر ضعفًا، والتي غالبًا ما ساهمت بأقل قدر في تغير المناخ ولكنها الأكثر تعرضًا لآثاره.

تأثير معدات التبريد على التغير المناخي

ووفقا لاتجاهات النمو الحالية، تمثل معدات التبريد 20% من إجمالي استهلاك الكهرباء اليوم ومن المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2050. وستزداد انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن استهلاك الطاقة، إلى جانب تسرب غازات التبريد، ومعظمها لها معدل عالمي أعلى بكثير، بالإضافة إلى إمكانية الاحترار من ثاني أكسيد الكربون. وفي ظل السيناريو المعتاد، من المتوقع أن تمثل الانبعاثات الناتجة عن التبريد أكثر من 10% من الانبعاثات العالمية في عام 2050.

فوائد التبريد المستدام للمناخ وصحة الإنسان

ومن الممكن أن يؤدي اتباع توصيات التقرير إلى تقليل الانبعاثات المتوقعة لعام 2050 من التبريد على النحو المعتاد بنحو 3.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وهذا من شأنه أن يسمح لـ 3.5 مليار شخص إضافي بالاستفادة من الثلاجات أو مكيفات الهواء أو التبريد السلبي بحلول عام 2050، وخفض فواتير الكهرباء للمستخدمين النهائيين بمقدار تريليون دولار أمريكي في عام 2050، وبمبلغ 17 تريليون دولار أمريكي بشكل تراكمي بين عامي 2022 و2050.

كما سيؤدي التبريد المستدام إلى خفض متطلبات الطاقة القصوى بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 تيراواط ـ وهو ما يقرب من ضعف إجمالي قدرة التوليد في الاتحاد الأوروبي اليوم، وتجنب استثمارات توليد الطاقة في حدود 4 إلى 5 تريليون دولار أمريكي.

الإجراءات الرئيسية التي يجب اتخاذها في استراتيجيات التبريد السلبية

ويحدد التقرير الإجراءات الرئيسية التي يجب اتخاذها في استراتيجيات التبريد السلبية، ومعايير أعلى لكفاءة استخدام الطاقة، والتخفيض التدريجي بشكل أسرع لمبردات الهيدروفلوروكربون (HFC) المسببة للاحتباس الحراري من خلال تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال.

تدابير التبريد السلبية

يمكن لتدابير التبريد السلبية - مثل العزل والتظليل الطبيعي والتهوية والأسطح العاكسة - أن تقلل بشكل كبير من أحمال التبريد. ويمكن توفير ذلك جزئيًا من خلال تطوير وإنفاذ قوانين طاقة البناء التي تتضمن التبريد السلبي والتصميم الحضري، ويمكن لمثل هذه الاستراتيجيات أن تحد من نمو الطلب على قدرات التبريد في عام 2050 بنسبة 24 في المائة، وتؤدي إلى وفورات في التكاليف الرأسمالية في معدات التبريد الجديدة التي يتم تجنبها بما يصل إلى 3 تريليون دولار أمريكي، وخفض الانبعاثات بمقدار 1.3 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.

معايير كفاءة أعلى

ومن شأن معايير الكفاءة الأعلى ووضع العلامات الأفضل على جميع معدات التبريد أن تضاعف ثلاثة أضعاف المتوسط ​​العالمي لكفاءة معدات التبريد في عام 2050 مقارنة بمستويات اليوم، مما يوفر 30 في المائة من وفورات الطاقة النموذجية، ويخفض فواتير الطاقة ويحسن مرونة سلاسل التبريد وقدرتها على الاستمرار ماليا، وتشمل سياسات التنفيذ الحاسمة الحد الأدنى من معايير أداء الطاقة (MEPS) التي يتم تحديثها بانتظام، والأدوات المالية لتشجيع الطلب على المنتجات واللوائح ذات الكفاءة الأعلى لتجنب إغراق البلدان النامية بمعدات التبريد منخفضة الكفاءة.

تعديل كيجالي

لقد التزم العالم بالخفض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية من خلال تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال ــ وهو الاتفاق العالمي المصمم لحماية طبقة الأوزون وإبطاء تغير المناخ، ومن الممكن اتخاذ إجراءات أسرع تؤدي إلى خفض انبعاثات مركبات الكربون الهيدروفلورية إلى النصف في عام 2050 ــ مقارنة بالجدول الزمني للخفض التدريجي في كيجالي ــ من خلال الاستيعاب السريع لتكنولوجيات أفضل في المعدات الجديدة، وإدارة أفضل لغازات التبريد، وتعزيز التنفيذ على المستوى الوطني.

التمويل أمر بالغ الأهمية

إن إجمالي وفورات تكلفة دورة الحياة البالغة 22 تريليون دولار (17 تريليون دولار من وفورات تكاليف الطاقة و5 تريليون دولار من استثمارات توليد الطاقة) ستجعل انتقال التبريد المستدام في المتناول، ويتعين توسيع نطاق نماذج الأعمال الحالية لاستخدام هذه الوفورات لتقليل التكاليف الأولية وجعل التحول في متناول الجميع، وتشمل الأدوات المالية التمويل بموجب الفاتورة (عندما تدفع المرافق مقابل الترقية وتسترد التكلفة من خلال فواتير الطاقة الشهرية)، ومرافق تقاسم المخاطر، والاستثمارات العامة والخاصة، والرهون العقارية الخضراء، والتمويل الأولي لسلاسل التبريد.

وبالنسبة للعديد من البلدان النامية، ستكون هناك حاجة إلى التمويل الميسر المخصص بالإضافة إلى دمج معايير التبريد المستدامة في ممارسات الإقراض التي تتبعها البنوك.

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