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جدول امتحانات النقل بالإعدادية في الأقصر

امتحانات النقل الإعدادية
امتحانات النقل الإعدادية بمحافظة الأقصر، فيتو

تنطلق الأسبوع المقبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 بمحافظة الأقصر.

وتنشر بوابة فيتو جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي "خاص-رسمي-لغات" للفترتين المسائي والصباحي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

 

وقررت وزارة التربية والتعليم تعديل مواعيد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2023-2024، بحيث تبدأ المدارس في عقد امتحانات آخر العام 2024 لمراحل النقل وطلاب الشهادة الإعدادية، بداية من شهر مايو  2024 بدلًا من السبت الموافق 25 مايو 2024؛ على أن تستمر الامتحانات حتى 23 مايو المقبل.

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موعد امتحانات الترم الثاني للدبلومات الفنية

وأوضحت الوزارة، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ستعقد تبدأ في 25 مايو المقبل، وتستمر حتى 6 يونيو 2024.

امتحان الثانوية العامة

وأعلنت التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد الغير مضافة للمجموع تبدأ قبل عيد الأضحى، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل، فيما تبدأ امتحانات المواد المضافة للمجموع يوم السبت الموافق 22-6-2024، وتستمر الامتحانات حتى يوم 20 يوليو المقبل.

موعد إجازة نهاية العام 2024

إجازة نهاية العام 2024 تبدأ لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 24 مايو المقبل، فيما تبدأ لطلاب الثانوية العامة يوم 21 يوليو 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي للجامعات أن الفصل الدراسي الثاني 2024 ينتهي يوم الخميس 30 مايو 2024؛ لتنطلق امتحانات الترم الثاني في شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بالكليات والمعاهد المختلفة.

خريطة الترم الثاني 2024 للمدارس
- انطلاق الترم الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

- تبدأ امتحانات الترم الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 وتستمر حتى 23 مايو المقبل.

- تبدأ امتحانات الترم الثاني للدبلومات الفنية يوم 25 مايو وتستمر حتى 10 يونيو 2024.


- تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

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