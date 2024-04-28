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رياضة

اشتعال الصراع بين أرسنال ومانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ35

أرسنال يتصدر جدول
أرسنال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 35

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل أرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة بعدما حسم ديربي شمال لندن أمام توتنهام لصالحه  بنتيجة 3-2.

 

وواصل مانشستر سيتي الذي يتبقي له مباراة مؤجلة أمام توتنهام مطاردة أرسنال علي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق السيتي الفوز اليوم علي نوتنجهام فورست 2-0 بالجولة الـ35.

 

وتقلصت فرص ليفربول في المنافسة علي لقب الدوري الإنجليزي بعدما تعادل مع وست هام يونايتد 2-2 في الجولة ذاتها، فيما هبط شيفيلد يونايتد رسميا من البريميرليج.

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ترتيب الدوري الإنجليزي 

1- آرسنال  80 نقطة
2- مانشستر سيتي  79 نقطة
3- ليفربول  75 نقطة
4- أستون فيلا  67 نقطة
5- توتنهام هوتسبير  60 نقطة
6- مانشستر يونايتد  54 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد  53 نقطة
8- وست هام يونايتد  49 نقطة
9- تشيلسي  48 نقطة
10- بورنموث  48 نقطة
11- وولفرهامبتون  46 نقطة
12- برايتون  44 نقطة
13- فولهام  43 نقطة
14- كريستال بالاس  40 نقطة
15- إيفرتون  36 نقطة
16- برينتفورد  35 نقطة
17- نوتينغهام فورست  26
18- لوتون تاون  25 نقطة
19- بيرنلي  24 نقطة
20- شيفيلد يونايتد  16 نقطة 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

وحسم أرسنال ديربي شمال لندن لصالحه بفوز مثير على توتنهام هوتسبير في عقر داره 3-2اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


تقدم آرسنال بثلاثية في الشوط الأول عن طريق إيميل هويبيرج "هدف عكسي"، بوكايو ساكا وكاي هافيرتز في الدقائق (15، 27 و38)، ليرد توتنهام في الشوط الثاني بهدفين عبر كريستيان روميرو وهيونج مين سون "ركلة جزاء" (64 و87).

بهذه النتيجة، ظل آرسنال في الصدارة برصيد 80 نقطة، فيما توقف السبيرز عند 60 نقطة في المركز الخامس.

 

وصمد آرسنال أمام كبار الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، ليفشل الجميع في إلحاق الهزيمة به حتى الآن.


وأثبت آرسنال، براعته أمام الكبار بفوز جديد على جاره توتنهام هوتسبير 3-2 اليوم الأحد، في ديربي شمال لندن بالجولة 35.

وبحسب شبكة "سكواكا"، فإن آرسنال لم يخسر أي مباراة أمام الفرق الـ 6 الكبرى في البريميرليج هذا الموسم.


وحقق آرسنال، 5 انتصارات على حساب مانشستر يونايتد (3-1)، مانشستر سيتي (1-0)، تشيلسي (5-0)، ليفربول (3-1) وتوتنهام (3-2).

في المقابل، تعادل الجانرز في 4 صدامات أخرى مع ذات الفرق باستثناء مانشستر يونايتد، الذي سيواجهه مجددا يوم 12 مايو المقبل.

وبعيدا عن الكبار الدائمين، فإن أستون فيلا رابع الترتيب كان الفريق الوحيد بين الأربعة الكبار هذا الموسم، الذي هزم الجانرز، وهو ما تحقق مرتين (1-0) و(2-0).

وبشكل عام، ذاق آرسنال مرارة الهزيمة 5 مرات في البريميرليج هذا الموسم، جاءت على يد نيوكاسل ووست هام وفولهام، بالإضافة إلى أستون فيلا "مرتين".

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