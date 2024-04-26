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استجابة لشكوى المواطنين من نقص المياه، نائب محافظ الغربية يستقبل وزير الرى (صور)

نائب محافظ الغربية
نائب محافظ الغربية يستقبل وزير الرى،فيتو

استقبل الدكتور أحمد عطا الله نائب محافظ الغربية صباح اليوم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية، في مستهل زيارته التفقدية لمشروعات الموارد المائية والري بمحافظة الغربية.

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استجابة سريعة لشكوى المواطنين

جاء ذلك فى استجابة سريعة لشكوى عدد من المواطنين، وتفقد الجسر المشترك لقناة طنطا الملاحية، ومصرف تلا وموقع الكوبرى الجارى تنفيذه على ترعة القاصد 

حيث تفقد موقع تجربة بحثية لاستخدام نواتج التطهير بعد معالجتها فى تأهيل الترع والجاري تنفيذها على ترعة الشوربجى الجديدة.

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وأمر وزير الري رئيسة الإدارة المركزية بالإسراع في برنامج تطهير الترع والتأكيد علي جاهزية جميع الترع مع دخول موسم أقصي الاحتياجات و⁠أهمية "المنظومة الرقمية لمتابعة تطهيرات الترع" كأداة لمتابعة موقف التطهيرات والتعامل مع أى معوقات.

 

كما وجه بمراعاة الدقة في إدخال البيانات على المنظومة وتحديثها المستمر والتوجيه بالاستمرار فى تنفيذ تجربة استخدام نواتج التطهير فى تأهيل الترع وتدقيق القياسات لضمان دقة النتائج ومراعاة جودة تنفيذ كوبرى ترعة القاصد وعدم تأثير الأعمال على إمرار التصرفات المائية بالترعة.
 

وقال الدكتور سويلم أنه يتم تنفيذ ٦ نماذج مختلفة من التأهيل على الترعة فى ٦ أطوال مختلفة لتقييم كل نموذج على حدى وتحديد النموذج الأفضل، وتتضمن هذه النماذج الستة "استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:١ مع تعبئتها فى شكائر غير دائمة - استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:٢ مع الدمك الجيد على طبقات - استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:١ ثم التدبيش بمونة الطين بسمك ٥٠ سم - استخدام خليط من الطين والحجارة فى حجم ١٠ سم بنسبة ٢:١ مع الدمك الجيد - التدبيش بمونة الطين - التدبيش بمونة اسمنتية بسمك ٥٠ سم ".

ووجه الدكتور سويلم بالاستمرار فى تنفيذ التجربة وتدقيق القياسات لضمان دقة النتائج المتوقع صدورها عن الدراسة، كما وجه سيادته بعمل قدمة علوية - عند تلاقى جسر الترعة المائل مع الطريق الأفقى المجاور للترعة لحماية التبطين ولملائمة متطلبات التشغيل المقترحة من الإدارة العامة لرى الغربية.

وتفقد الدكتور سويلم أيضا الجسر المشترك بين ترعة قناة طنطا الملاحية ومصرف تلا والذى تم تأهيله مؤخرا، وذلك للاطمئنان على حالة الجسور وقدرتها على التعامل مع التصرفات المائية المتوقعة خلال فترة أقصى الاحتياجات. 

كما تفقد الدكتور سويلم موقع الكوبرى الجارى تنفيذه بمعرفة محافظة الغربية على ترعة القاصد تحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى، حيث تابع الدكتور سويلم الأعمال الجارية موجها بمراعاة جودة التنفيذ وعدم تأثير الأعمال الجارية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترعة.

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